Без Украины Польшу никто не сможет защитить, – Зеленский

Владимир Зеленский прокомментировал сложившуюся ситуацию в отношениях с Польшей. По словам президента, помимо исторических вопросов, между государствами должно формироваться взаимное уважение, в частности к армии и к будущему.

Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе интервью телеканалу ТСН.

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Как Зеленский прокомментировал отношения с Польшей?

Украинский лидер подчеркнул, что исторический контекст остается важным и эти вопросы "активно обсуждаются". Однако должно быть уважение и к нынешним реалиям, к нашей армии и к будущему.

Без Украины Польшу никто не сможет защитить,

– подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что президент Польши Кароль Навроцкий в настоящее время продолжает политическую борьбу внутри своей страны. Украину же в данном случае он фактически использует как элемент этой борьбы. Действия Навроцкого Зеленский приравнял к решениям Виктора Орбана. Это, по мнению президента, "закончится плохо".

В беседе он также упомянул, что во время первой встречи Навроцкий подарил ему книгу о Волынской трагедии, но ранее Зеленский не делал из этого публичную тему.

Теперь же, после скандала вокруг присвоения украинскому подразделению имени Героев УПА, а также после шагов польского лидера, которые президент Украины считает "неправильными", Зеленский открыто говорит о подобных ситуациях.

К тому же, во время интервью он раскритиковал Беларусь за поддержку России, заявив, что одних слов Лукашенко об "извинениях" недостаточно – нужны реальные шаги по деэскалации.

Отметим также, что история с лишением Зеленского Ордена Белого Орла приобрела значительный резонанс. Украинский лидер спокойно согласился вернуть награду – орден отправили в Польшу по почте.

Его позицию поддержали некоторые политики, которые также отказались от польских наград. Свои Ордена Белого Орла вернули и другие украинские президенты – Кучма, Ющенко и Порошенко.