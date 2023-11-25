Одессу прикроют "очень мощными" системами ПВО: Зеленский рассказал о договоренностях
Президент Владимир Зеленский анонсировал усиление ПВО в Одесской области. Глава государства рассказал, что регион будут защищать "очень мощные" системы.
Зеленский рассказал, что Одесский регион будет защищен дополнительными "очень мощными" системами ПВО, о которых Украина уже договорилась с партнерами. Об этом президент сказал на конференции Grain from Ukraine, пишет 24 Канал.
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Одесский регион будет защищен дополнительными системами ПВО
"Для нас важны наши люди в Одесском регионе. С ПВО у нас дефицит. Важно, что есть договоренности, есть положительный сигнал, "коридор" работает. Будем увеличивать объемы и безопасность в Одесском регионе", – заявил Зеленский.
По его словам, Украина считает создание "зернового коридора" без России одним из самых больших достижений за год, а также работает над тем, чтобы обеспечить безопасность кораблей, идущих по этому коридору.
Зеленский отметил, что Украине удалось оттеснить российский флот, который доминировал в Черном море. Кроме того, Украине удалось возобновить экспорт из морских портов Черного моря и вернуть свободное мореходство.
Что еще Зеленский сказал о ПВО
- Владимир Зеленский, комментируя угрозы обстрелов зимой, в который раз сказал, что Украине нужно усиливать ПВО. Глава государства откровенно рассказал, что в некоторых регионах есть проблемы с противовоздушной обороной.
- Президент отметил проблему с ПВО в прифронтовых регионах и граничащих с Россией и Беларусью. Зеленский сообщил, что Украина передала всем партнерам информацию о своих потребностях в ПВО.
- Зеленский также предостерег Россию от атак против энергетической инфраструктуры Украины. Глава государства предупредил, что Россия может получить опасный ответ.
- Кроме того, президент сказал, что важно работать с Ираном, чтобы Тегеран не снабжал Россию "Шахедами". Зеленский считает, что важно наработать санкции против Ирана, чтобы Тегеран не снабжал Россию ракетами.
- Глава государства сообщил, что Иран пока не снабжал Россию ракетами, но такая угроза есть.
- Отметим, что недавно Германия объявила о новом пакете помощи для Украины стоимостью 1,3 миллиарда евро. В пакет помощи войдут четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Также Германия передаст Украине еще один ЗРК Patriot.