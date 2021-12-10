"Госпереворот Ахметова": Зеленский заявил, что партнеры побеседовали с организаторами

Владимир Зеленский заявил, что люди, готовившие в Украине государственный переворот, не изменили свои планы. Однако он обрадовался тому, что украинцы не поддерживают такие шаги.

Мы пристально следим за ситуацией, – Зеленский

В интервью президент Украины подчеркнул, что не готов говорить о "госперевороте". В то же время он сказал, что планы устроителей не изменились глобально.

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О таких вещах нельзя говорить. У людей глобальные планы не изменились. Я думаю, что некоторые люди получили коммуникацию со стороны наших партнеров, получили сигналы. Думаю, немного изменили свои планы,

– сказал политик.

В то же время он обрадовался тому, что общество не поддержало идею госпереворота. Зеленский доволен, что организаторы увидели реакцию украинцев. Политик добавил, что внимательно следит за этой ситуацией.

О дестабилизации в Украине говорили США

Зеленский добавил, что власти получали информацию о внутренней дестабилизации от США.

"Они (США – 24 канал) понимают все. Мы получали информацию о внутренней дестабилизации, когда сотрудничали наши разведки. Я ведь получил не просто так эту информацию. Все знают об этом. И об этом говорили", – подчеркнул президент.

Смотрите интервью Владимира Зеленского:

Что известно о "госперевороте"

26 декабря во время пресс-марафона Зеленский заявил, что 1 декабря в Украине планируют совершить государственный переворот. Привлечь к нему якобы хотели олигарха Рината Ахметова.

Однако в первый день зимы переворота не было. Только прошли несколько акций на Майдане Незалежности и возле Офиса Президента в Киеве. Во время одной из них люди выступали против переворота.

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