Ми ретельно стежимо за ситуацією, – Зеленський

У інтерв'ю президент України наголосив, що не готовий говорити про "держпереворот". Водночас він наголосив, що плани організаторів не змінилися глобально.

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Про такі речі не можна говорити. У людей глобально плани не змінилися. Я думаю, деякі люди отримали комунікацію з боку наших стратегічних партнерів, отримали сигнали. Думаю, трішечки змінили свої плани,

– сказав політик.

Водночас він зрадів, що суспільство не підтримало ідею держперевороту. Зеленський задоволений, що організатори побачили реакцію українців. Політик додав, що уважно стежить за цією ситуацією.

Про дестабілізацію в Україні говорили США

Зеленський додав, що влада отримувала інформацію про внутрішню дестабілізацію від США.

"Вони (США – 24 канал) розуміють все. Ми отримували інформацію про внутрішню дестабілізацію, коли співпрацювали наші розвідки. Я ж отримав не просто так цю інформацію. Всі знають про це. І про це говорили", – наголосив президент.

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