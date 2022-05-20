Зеленский заявил, что просил у партнеров оружие, чтобы разблокировать Мариуполь военным путем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что огромное количество раз просил у иностранных партнеров соответствующее оружие, чтобы дойти до Мариуполя и разблокировать его военным путем, когда это еще было возможно.

Чтобы разблокировать Мариуполь военным путем, нужно было оружие

Многие героические люди были готовы сделать это, будучи на 90 процентов уверены, что могут не вернуться. Об этом он рассказал в приуроченном к третьей годовщине его инаугурации интервью, транслировавшимся в эфире общенационального марафона новостей, сообщает 24 канал.

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Однако тогда оружие в нужном количестве Украине не предоставили. Когда стало ясно, что разблокировать Мариуполь военным путем уже не удастся, президент стал договариваться о посредничестве западных партнеров. С такой просьбой он обращался в Турцию, Швейцарию, Израиль и на первых порах Франции. На эти страны его выбор пал в том числе и из-за отношений их лидеров с Россией.

Эвакуация из "Азовстали" и Мариуполя

В интервью президент затронул самую актуальную тему в контексте Мариуполя – эвакуации гражданских и военных с завода "Азовсталь" и города в целом. По его словам, всех гражданских, а также медиков и раненых, находившихся на комбинате, уже вывезли.

Президент отметил, что структура процедуры эвакуации сложна. Однако он контролирует ситуацию и знает, что происходит.

Мне кажется, что в ближайшее время, даже не на днях, завершится вывоз всех,

– подытожил он.

Зеленский отметил, что находившиеся на "Азовстале" военные получили от командования четкий сигнал о том, что они "имеют полное право выйти и сохранить свою жизнь".

Эвакуация защитников Мариуполя: актуальная информация

Защитники Мариуполя в окружении врага держали оборону завода "Азовсталь", где, в частности, скрывались гражданские жители города. Оккупанты практически непрерывно обстреливали территорию бомбами и почти всем спектром оружия.

16 мая началась операция по спасению заблокированных на заводе военных . Тогда 53 тяжелораненых вывезли в медучреждение в Новоазовске, а еще 211 военных - в Оленевку. Это временно оккупированные населенные пункты, но должны вернуть на подконтрольную Украине территорию по процедуре обмена.

17 мая Международная организация Красного Креста начала регистрацию эвакуированных воинов .

Операция предусматривает эвакуацию абсолютно всех оставшихся на "Азовстале" военных. Командир защитников Мариуполя Денис Прокопенко сообщил, что им приказали прекратить оборону города и сохранить свои жизни .

По информации британской разведки, из "Азовстали" вышли уже 1700 военных . Однако сколько еще украинских бойцов осталось там – неизвестно.

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