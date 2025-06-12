Путин врет Трампу и поддерживает огонь ненависти, – Зеленский в разговоре с Bild

Президент Украины считает, что Путин якобы ведет переговоры для того, чтобы против России не вводили новые санкции По его мнению, Дональд Трамп понимает, что Кремль ему врет.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в интервью Bild.

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Что Зеленский заявил о Путине

Украинский лидер рассказал о намерениях Владимира Путина. По его мнению, российский диктатор хочет выиграть время перед тем, как против него будут применены жесткие санкции.

Президент Трамп понимает, что российская сторона не является полностью открытой и честной, когда речь идет о войне,

– сказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия просто врет президенту США. По мнению президента Украины, несмотря на недавние приятные слова президента США Дональда Трампа о российском диктаторе, Американский лидер видит Путина насквозь.

Владимир Зеленский также отметил, что адекватно относится к тому, что Трамп критикует не только Путина, но и его самого.

По словам президента Украины, сообщение о том, что Москва победит – российские нарративы. На самом деле россияне не слишком успешны на фронте.