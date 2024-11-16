Путин не хочет результата от переговоров, он стремится уничтожить Украину, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин не хочет результатов от переговоров об окончании войны в Украине. Вместо этого российский диктатор стремится уничтожить наше государство.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время его общения со студентами и преподавателями высших учебных заведений Колумбии.

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Что сказал Зеленский о переговорах с Путиным

Украинский глава отметил, что любой процесс окончания войны должен быть справедливым. По словам президента, просто переговоры ради переговоров, когда "сидит Путин, который не хочет окончания войны", ни к чему не приведут.

Зеленский также напомнил, что Украина с 2014 года в том или ином формате вела переговоры с Путиным и Россией.

Но он (Путин – 24 Канал) не хочет результата от этих переговоров. Он хочет разрушения Украины. Поэтому это не позиция – говорить ради разговоров. Нет на это времени,

– отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что именно поэтому, безусловно, нужно, чтобы Украина была в сильной позиции. А для этого нужно объединение мира вокруг Украины и план, по которому будут те или иные дипломатические дискуссии со страной-агрессором.

К слову, Владимир Зеленский отреагировал на телефонный разговор немецкого канцлера Олафа Шольца с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам президента Украины, этот звонок является "ящиком Пандоры" и ослабляет изоляцию президента страны-агрессора со стороны международного сообщества.