Зеленский заявил, что Россия продолжает производить "Орешник" из-за нерешительности Запада

Владимир Зеленский заявил, что большое количество компаний в России занимается производством "Орешника". Большинство из них не находятся под санкциями.

В ходе разговора с представителями СМИ Владимир Зеленский заявил, что 39 компаний оборонно-промышленного комплекса России задействованы в производстве "Орешника", передает 24 Канал.

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Россия производит "Орешник" из-за нехватки санкций

Политик уточнил, что 21 компания из 39 не под санкциями. По его словам, это значит, что оккупанты в дальнейшем получают необходимые детали и компоненты для "Орешника".

И потому совершенно непонятно, почему не накладывать срочно санкции. Это точно сработает, потому что "Орешник" производится, как мы видим, непросто и долго,

– сказал президент.

Зеленский напомнил, что многие другие компании из ОПК России находятся под санкциями. Поэтому иностранным фирмам, которые передавали им компоненты, теперь трудно это делать.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский призвал страны ЕС и G7 ввести санкции против России в ответ на атаки по украинским городам.

Политик подчеркнул необходимость сильного давления и санкций против российской энергетики, включая установку прайс-кепа на нефть.