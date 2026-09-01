Он назвал их "совершенно ко*нч*еными". Такое заявление глава государства сделал, отвечая на вопросы журналистов ТСН.
Как агрессор пытается сорвать учебный год и что говорит Зеленский?
Президент заявил, что Россия пытается сорвать начало нового учебного года, однако сделать этого не сможет. По его словам, учебный процесс в Украине состоится несмотря на российские атаки.
К сожалению, русские – ну, просто совсем ко*ч*ны,
– подчеркнул глава государства.
Зеленский также подчеркнул, что даже 1 сентября россияне продолжают втягивать украинских детей в войну. Он подчеркнул, что дети должны оставаться детьми, независимо от того, кто является их врагом.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Отдельно глава государства выразил недовольство реакцией международных партнеров на российские удары. Он отметил, что в течение последних двух недель Европа и другие страны, поддерживающие Украину, фактически находились на "каникулах".
Очень неприятно, что кто-то отдыхает, а кто-то борется за жизнь,
– отметил президент.
Зеленский убежден, что своевременное и решительное международное давление могло бы частично сдержать Россию. Он отметил, что Москва все же реагирует на сигналы и давление со стороны мирового сообщества.
Отметим, что именно в ночь на 1 сентября враг массированно атаковал Киев и область. Всего погибли 12 человек. Есть также пострадавшие и разрушения инфраструктуры.
При этом глава МОН Андрей Бутенко сообщил, что 1 сентября к занятиям возвращаются ученики и воспитанники более 25 тысяч учебных заведений по всей стране. По его словам, по возможности детей важно максимально возвращать к очному обучению, однако формат работы каждого учреждения будет определяться ситуацией с безопасностью и наличием оборудованного укрытия.
В настоящее время более 82% воспитанников детских садов и школьников имеют доступ к укрытиям различных типов. Это более 9 тысяч учреждений дошкольного образования и более 11 тысяч школ.