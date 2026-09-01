Він назвав їх "зовсім ко*ч*ними". Таку заяву глава держави зробив, відповідаючи на запитання журналістів ТСН.

Як агресор намагається зірвати навчальний рік та що каже Зеленський?

Президент заявив, що Росія намагається зірвати початок нового навчального року, однак зробити цього не зможе. За його словами, навчальний процес в Україні відбудеться попри російські атаки.

На жаль, русскіє – ну, просто ко*ч*ні зовсім,

– підкреслив глава держави.

Зеленський також наголосив, що навіть 1 вересня росіяни продовжують втягувати українських дітей у війну. Він підкреслив, що діти мають залишатися дітьми, незалежно від того, хто є їхнім ворогом.

Окремо глава держави висловив невдоволення реакцією міжнародних партнерів на російські удари. Він зазначив, що протягом останніх двох тижнів Європа та інші країни, які підтримують Україну, фактично перебували на "канікулах".

Оце дуже неприємно, що хтось відпочиває, а хтось бореться за життя,

– зазначив президент.

Зеленський переконаний, що своєчасний і рішучий міжнародний тиск міг би частково стримати Росію. Він зазначив, що Москва все ж реагує на сигнали та тиск з боку світової спільноти.

Зауважимо, що якраз уночі проти 1 вересня ворог масовано атакував Київ та область. Загалом загинули 12 людей. Є також постраждалі й руйнування інфраструктури.

При цьому, очільник МОН Андрій Бутенко повідомив, що до занять 1 вересня повертаються учні та вихованці понад 25 тисяч закладів освіти по всій країні. За його словами, за можливості дітей важливо максимально повертати до очного навчання, однак формат роботи кожного закладу визначатиметься безпековою ситуацією та наявністю облаштованого укриття.

Наразі понад 82% вихованців дитсадків та школярів мають доступ до укриттів різних типів. Це понад 9 тисяч закладів дошкільної освіти та більш як 11 тисяч шкіл.