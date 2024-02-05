Что касается войны на земле, то ситуация зашла в тупик, это факт, – Зеленский на Rai

Владимир Зеленский дал интервью. В нем глава государства заявил, что война в Украине зашла в тупик. Президент подчеркнул, что связано это с задержкой военной помощи.

Общаясь с журналистом телепрограммы TG1, Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина воюет против террористов. Что мы противостоим стране, у которой одна из крупнейших армий мира.

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Украине нужны современные технические средства

В интервью Владимир Зеленский заявил, "что касается войны на земле, то она зашла в тупик, это факт". Он объяснил, что это связанного с "задержками с оборудованием" и что, по его словам, "задержки означают ошибки".

Мы воюем против террористов, которые есть одной из крупнейших армий в мире, боеприпасов недостаточно, нам нужны современные технические средства,

– подчеркнул глава государства.

В то же время президент обратил внимание на военно-морскую операцию. Она, по словам главы государства, "принесла положительные результаты".

Россия потеряла много кораблей, а в Черном море нам удалось построить зерновой коридор, так что эта прагматическая часть операции с влиянием на экономику была проведена положительно,

– отметил он.

Глава государства также отметил, что враг не может существенно продвинуться вперед. Нашим защитникам удалось остановить российское нашествие.

Владимир Зеленский отметил, что "нам удалось защитить наше государство". В то же время он констатировал, что около 26% нашей страны все еще находятся под российской оккупацией.

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