Что касается войны на земле, то ситуация зашла в тупик, это факт, – Зеленский на Rai
Источник:RaiNews
Владимир Зеленский дал интервью. В нем глава государства заявил, что война в Украине зашла в тупик. Президент подчеркнул, что связано это с задержкой военной помощи.
Общаясь с журналистом телепрограммы TG1, Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина воюет против террористов. Что мы противостоим стране, у которой одна из крупнейших армий мира.
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Украине нужны современные технические средства
В интервью Владимир Зеленский заявил, "что касается войны на земле, то она зашла в тупик, это факт". Он объяснил, что это связанного с "задержками с оборудованием" и что, по его словам, "задержки означают ошибки".
Мы воюем против террористов, которые есть одной из крупнейших армий в мире, боеприпасов недостаточно, нам нужны современные технические средства,
– подчеркнул глава государства.
В то же время президент обратил внимание на военно-морскую операцию. Она, по словам главы государства, "принесла положительные результаты".
Россия потеряла много кораблей, а в Черном море нам удалось построить зерновой коридор, так что эта прагматическая часть операции с влиянием на экономику была проведена положительно,
– отметил он.
Глава государства также отметил, что враг не может существенно продвинуться вперед. Нашим защитникам удалось остановить российское нашествие.
Владимир Зеленский отметил, что "нам удалось защитить наше государство". В то же время он констатировал, что около 26% нашей страны все еще находятся под российской оккупацией.
Ранее о тупике заговорил Залужный
- Собственно, в начале ноября в The Economist появилась колонка Валерия Залужного. В ней главнокомандующий поделился соображениями относительно ситуации на фронте. Она, по его словам, зашла в тупик.
- Главнокомандующий отметил, что ни одна из сторон не способна продвигаться. И что связано это с тем, что у нас одинаковое технологическое оснащение. На фоне этого он подчеркнул, что Украине необходимы новейшие технологии.
- Позже Игорь Жовква, заместитель главы Офиса Президента, отметил, что на публику военным не стоит выносить то, что происходит на фронте.
- Также 4 ноября Владимир Зеленский отметил, что ситуацию на фронте он не считает патовой. Глава государства также добавил, что Украина с Россией переговоров вести не будет.