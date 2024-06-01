Зеленский заявил, что настроен завершить войну в Украине при своем президентстве

Пять лет президентства Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Украинский лидер сказал, что "полон решимости" довести войну России против Украины до конца и при этом быть со своим народом.

В интервью иностранным журналистам Зеленский сказал, что он "всегда будет защищать Украину и Конституцию".

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Что сказал Зеленский о своем сроке пребывания в должности

Когда вы баллотировались в президенты и сказали, что вы будете со своим народом до конца, и вы всегда будете защищать Украину и Конституцию, ну, это означает, что вы лжец, если просто опустите руки. И я точно не хотел бы быть лжецом, особенно для своих детей,

– объяснил президент.

Он также предостерег Дональда Трампа, который может стать президентом США, от уступок перед Россией в обмен на завершение войны.

Зеленский объяснил, что вероятная договоренность республиканца с Путиным не остановит российского диктатора. Более того, это может иметь опасные последствия не только для Украины, но и для позиции США в мире.

"Я не понимаю, неужели он хочет быть президентом-лузером? Представим, что Трамп стал президентом и решил закончить войну за счет Украины. И каким-то образом получил подтверждение от Путина, что это все. Украинцы не будут с этим мириться, но он может тогда сказать, что не дает нам никакой поддержки, а Украина без оружия не сможет воевать. И представьте, что после этого Путин пойдет дальше. Так кем для всего мира будет этот президент США", – отметил украинский лидер.

Срок президентства Зеленского