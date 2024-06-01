У інтерв'ю іноземним журналістам Зеленський сказав, що він "завжди буде захищати Україну та Конституцію".
Дивіться також Демократи готові піти на все: що може вплинути на успіхи України під час Саміту миру
Що сказав Зеленський про свій термін перебування на посаді
Коли ви балотувалися в президенти й сказали, що ви будете зі своїм народом до кінця, і ви завжди будете захищати Україну і Конституцію, ну, це означає, що ви брехун, якщо просто опустите руки. І я точно не хотів би бути брехуном, особливо для своїх дітей,
– пояснив президент.
Він також застеріг Дональда Трампа, який може стати президентом США, від поступок перед Росією в обмін на завершення війни.
Зеленський пояснив, що ймовірна домовленість республіканця з Путіним не зупинить російського диктатора. Ба більше, це може мати небезпечні наслідки не лише для України, але й для позиції США у світі.
"Я не розумію, невже він хоче бути президентом-лузером? Уявімо, що Трамп став президентом і вирішив закінчити війну за рахунок України. І якимось чином отримав підтвердження від Путіна, що це все. Українці не будуть з цим миритися, але він може тоді сказати, що не дає нам жодної підтримки, а Україна без зброї не зможе воювати. І уявіть, що після цього Путін піде далі. То ким для всього світу буде цей президент США", – зауважив український лідер.
Термін президентства Зеленського
- 31 березня 2024 року, згідно з Конституцією України, мали б відбутися чергові президентські вибори України. Адже 20 травня 2024 термін Володимира Зеленського на посаді Верховного Головнокомандувача завершився.
- Однак закон України забороняє проводити вибори під час воєнного стану. У Росії відразу ж заявили, що нібито Зеленський "нелегітимний".
- Проте американський Інститут вивчення війни заявив, що заяви російського диктатора Путіна грубо спотворили Конституцію України та українське законодавство, щоб просувати інформаційну операцію Росії.