Член республіканської партії Борис Пінкус розповів 24 Каналу, що Саміт миру є вкрай значущим не лише для України, але й для всього цивілізованого світу. Він вважає, що події в Україні напряму залежать від того, які суперечки виникають у США перед виборами.

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"Вибори у США 5 листопада 2024 року будуть вирішальними не лише для Сполучених Штатів Америки, але й для всього світу", – сказав він.

Що турбує американців

За словами Пінкуса, демократи у США намагаються стабілізувати ситуацію в країні, адже бачать, що американців турбує багато різноманітних питань, зокрема підвищення цін на товари першої потреби та бензин, зростання злочинності, а також збільшення кількості нелегальних іммігрантів.

Зважаючи на це, демократи готові піти на все, аби перемогти на виборах. Мовиться не лише про посаду президента, але й про обидві палати в Конгресі, тому Україні приділяють менше уваги,

– висловився він.

Важливість Саміту миру

Член республіканської партії вважає, що недостатньо радикальна зовнішня політика партнерів України зумовила ініціативу Володимира Зеленського організувати Саміт миру у Швейцарії. Він зауважив, що відсутність Байдена на цьому форумі є неприпустимою.

Байден повинен стояти поруч із Зеленським, щоб показати світу, що ті 90 країн, які візьмуть участь у Саміті миру, можуть вирішити долю війни в Україні на користь Києва,

– наголосив Борис Пінкус.

Вирішальною у цій війні, на його думку, є допомога від Сполучених Штатів Америки. Адже рішення щодо постачання Україні необхідної зброї для протистояння Росії в основному залежить від адміністрації Білого дому.

Саміт миру у Швейцарії