Член республіканської партії Борис Пінкус розповів 24 Каналу, що Саміт миру є вкрай значущим не лише для України, але й для всього цивілізованого світу. Він вважає, що події в Україні напряму залежать від того, які суперечки виникають у США перед виборами.
Дивіться також "Хоче бути президентом-лузером?": Зеленський розкритикував мир з Росією на умовах Трампа
"Вибори у США 5 листопада 2024 року будуть вирішальними не лише для Сполучених Штатів Америки, але й для всього світу", – сказав він.
Що турбує американців
За словами Пінкуса, демократи у США намагаються стабілізувати ситуацію в країні, адже бачать, що американців турбує багато різноманітних питань, зокрема підвищення цін на товари першої потреби та бензин, зростання злочинності, а також збільшення кількості нелегальних іммігрантів.
Зважаючи на це, демократи готові піти на все, аби перемогти на виборах. Мовиться не лише про посаду президента, але й про обидві палати в Конгресі, тому Україні приділяють менше уваги,
– висловився він.
Важливість Саміту миру
Член республіканської партії вважає, що недостатньо радикальна зовнішня політика партнерів України зумовила ініціативу Володимира Зеленського організувати Саміт миру у Швейцарії. Він зауважив, що відсутність Байдена на цьому форумі є неприпустимою.
Байден повинен стояти поруч із Зеленським, щоб показати світу, що ті 90 країн, які візьмуть участь у Саміті миру, можуть вирішити долю війни в Україні на користь Києва,
– наголосив Борис Пінкус.
Вирішальною у цій війні, на його думку, є допомога від Сполучених Штатів Америки. Адже рішення щодо постачання Україні необхідної зброї для протистояння Росії в основному залежить від адміністрації Білого дому.
Саміт миру у Швейцарії
- У п'ятницю, 31 травня, Пекін підтвердив, що не братиме участі в Глобальному саміті миру і буде "продовжувати по-своєму просувати мирні переговори". Прессекретар Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін припустила, що "3 елементи, запропоновані Китаєм, не будуть виконані".
- У Швейцарії 15 – 16 червня пройде Саміт миру. Стало відомо, що США візьмуть у ньому участь. Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр розповіла, що США братимуть участь в українському Саміті миру, однак президент Джо Байден не зможе бути присутнім.
- Російський диктатор Владімір Путін боїться Глобального саміту миру, намагається його зірвати й влаштувати паралельну платформу. Про це український лідер Володимир Зеленський заявив у Брюсселі під час пресконференції з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.