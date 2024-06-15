Украина никогда не хотела этой войны, единственный, кто ее хотел, – это Путин, –Зеленский

Украина никогда не хотела начала войны. Единственным, кто желал кровопролития, – это российский диктатор Владимир Путин.

Об этом на пресс-конференции с президентом Швейцарии заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, Саммит мира является мощным сигналом о единении.

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Только Путин хотел войны

Сегодня день нашего общего успеха, действительно, мы все вместе смогли дать шанс дипломатии. Украина никогда не хотела этой войны, это преступная и абсолютно не спровоцированная агрессия России, и единственный кто ее хотел, – это Путин,

– заявил Владимир Зеленский.

Впрочем, как отметил украинский президент, в любом формате мир сильнее. Именно поэтому и родилась Формула мира и единения мирового большинства ради мира, полной действенности целей и принципов Устава ООН, международного права.

А значит, по словам Зеленского, и глобальной безопасности.

. 24 Канал присутствует на Саммите мира в Швейцарии и будет оперативно сообщать обо всех важных деталях на сайте и в телеграме

Путин не хочет мира