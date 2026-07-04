Украина планирует создать в море линию обороны с помощью дронов-перехватчиков, – Зеленский

В Украине ищут способы усилить защиту южных регионов от российских атак. Один из них – установка дронов-перехватчиков на морские платформы.

Об этом Владимир Зеленский заявил на встрече с выпускниками и курсантами Института Военно-морских сил в Одессе.

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Какую новую систему обороны Украина построит на море?

Ноу-хау, которое нам нужно – иметь линию обороны в море и применять там с разных платформ дроны-перехватчики. Чтобы у нас была линия, которая защищала бы в воздухе Одессу, весь регион. С морских дронов запускать дроны-перехватчики – это новые вызовы,

– заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что Россия проиграла борьбу за Черное море, а украинские ВМС добились результатов, которые еще несколько лет назад считали невозможными.

По его словам, освобождение острова Змеиный, удары по российскому флоту, портам и военным объектам в Крыму существенно ослабили возможности оккупантов в Черном море.

Также Зеленский объявил о создании новой Академии военно-морских сил в Одессе. Она будет готовить будущих офицеров украинского флота.

Кроме того, ко Дню ВМС президент наградил украинских военных и отметил отдельные подразделения за мужество и службу.