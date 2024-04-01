Два адресата: на кого рассчитаны заявления Зеленского
Владимир Зеленский в интервью CBS News отметил, что Украина не сможет победить в войне с Россией без военной помощи со стороны США. Прежде всего это заявление рассчитано на американскую аудиторию.
Зеленский направил эти слова для двух ключевых групп – демократов и республиканцев. Такое мнение 24 Каналу озвучил исполнительный директор Renew Democracy Inititave Уриэль Эпштейн.
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Призыв помогать Украине
Уриэль Эпштейн отметил, что первая группа – это члены Республиканской партии, которые не могут решиться проголосовать за помощь Украине, которая ей нужна. Цель Зеленского – напомнить им, что США как демократическое государство не могут допустить проигрыш демократической Украины диктаторской России.
Вторая аудитория – это представители Демократической партии, президент США Джо Байден и его администрация. Они готовы оказывать помощь Украине, однако эта поддержка недостаточно быстро движется.
У президента США есть достаточно важные силы, которые он мог бы использовать, чтобы помочь Украине. Еще осталось 4 миллиарда долларов в министерстве обороны. Он мог бы начинать конфисковать российские деньги, выполнять другие действия, если бы чувствовал, что Украина может проиграть войну без их помощи. Белый дом не действует с такой серьезностью, как нужно,
– сказал исполнительный директор.
Предоставление ЗРК Patriot
Украина получала ЗРК Patriot от стран Европы. США никогда не передавали эти средства напрямую нашему государству. Однако без разрешения Штатов Украина не смогла бы их получить, подчеркнул исполнительный директор Renew Democracy Inititave. У США нет поводов не передавать эти средства Украине.
Администрация не может говорить, что это эскалация, что это приближает США и Россию к столкновению. Такого не может быть. У Байдена нет поводов не передавать эти ПВО. Думаю, неслучайно, что Зеленский концентрировался именно на ПВО. Этим оружием нельзя атаковать,
– добавил Уриэль Эпштейн.
Помощь Украине со стороны США: главное
- Председатель разведки Палаты представителей США Майк Тернер ожидает, что спикер Майк Джонсон вынесет вопрос о помощи Украине на рассмотрение уже в ближайшее время. По словам конгрессмена, это может произойти уже 9 апреля. Он надеется, что большинство Конгресса одобрит дополнительное финансирование для Украины, несмотря на внутренние разногласия.
- Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон анонсировал "некоторые важные нововведения" в пакете помощи Украине. В качестве примера нововведений он привел возможность предоставления помощи Украине в кредит. Эта идея приобрела определенную популярность в начале марта как способ поддержать Украину таким образом, чтобы успокоить беспокойство республиканцев о предоставлении большей помощи.
- Джонсон также упомянул о законе REPO, который уполномочивает президента арестовывать российские суверенные активы, замороженные в США. После этого предполагается передача их Украине для использования против России.