Глубинной коррупции в Украине нет, ее частично вымела война, – Зеленский

Владимир Зеленский, что в Украине из-за войны нет глубинной коррупции. Глава государства убежден, что война частично вимела коррупцию из Украины.

Соответствующее заявление Зеленский сделал, отвечая на вопрос на Мюнхенской конференции безопасности, пишет 24 Канал. Зеленский заявил, что послевоенное общество в Украине больше не простит коррупцию.

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"Послевоенное общество в Украине больше не простит коррупции"

"Эта война много вымыла. Многие убежали из нашего государства, если говорить откровенно. Многие остались с оккупантами по собственной воле. И такой информации очень много. Наше общество послевоенное не простит каких-либо коррупционных шагов и поэтому я уверен, что мы это поборем", – заявил Зеленский.

Он добавил, что параллельно в Украине продолжают реализовать реформы и есть антикоррупционная система. По словам президента, последняя является одной из самых мощных в Европе.

У нас много институтов, завершается отбор должностного лица в антикоррупционный орган. И эта система будет на 100% работать. То есть, несмотря на войну, мы работаем. Хотя есть те или иные моменты. К сожалению, люди в мире, а это было при всех войнах: кто-то воюет, а кто-то пользуется войной. Но я уверен, что мы все это поборем, потому что этого всего остается не так много,

– сказал Зеленский.

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