В Британии ответили на заявления Зеленского о замедлении помощи Украине

Пресс-секретарь премьер-министра Британии Кира Стармера заявила, что британская поддержка Украины остается непоколебимой.

В британском правительстве сделали заявление на фоне замечаний Владимира Зеленского о замедлении британского лидерства.

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В Британии ответили Зеленскому

Правительство Великобритании подтвердило неизменную поддержку Украины.

Премьер-министр Британии остается абсолютно решительным в своей поддержке Украины. С точки зрения нашей поддержки, опять же, она является непоколебимой,

– заявила пресс-секретарь Стармера.

В то же время, по ее словам, позиция правительства по использованию Украиной ракет большой дальности франко-британского производства Storm Shadow не изменилась. Западные правительства пока отказываются разрешить использование ракет Storm Shadow на российской территории, опасаясь "эскалации конфликта".

На днях Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения России Британия демонстрировала "настоящее лидерство" в поддержке Украины. Однако, последнее время, "ситуация несколько изменилась".

К слову, ранее Великобритания разрешила использование танков Challenger 2 в Курской области. Там называют это "частью обороны Украины".