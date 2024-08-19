У британському уряді зробили заяву на тлі зауважень Володимира Зеленського про уповільнення британського лідерства.

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У Британії відповіли Зеленському

Уряд Великої Британії підтвердив незмінну підтримку України.

Прем'єр-міністр Британії залишається абсолютно рішучим у своїй підтримці України. З точки зору нашої підтримки, знову ж таки, вона є непохитною,

– заявила речниця Стармера.

Водночас, за її словами, позиція уряду щодо використання Україною ракет великої дальності франко-британського виробництва Storm Shadow не змінилася. Західні уряди поки що відмовляються дозволити використання ракет Storm Shadow на російській території, побоюючись "ескалації конфлікту".

Днями Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Британія демонструвала "справжнє лідерство" в підтримці України. Однак, останнім часом, "ситуація дещо змінилась".

До слова, раніше Велика Британія дозволила використання танків Challenger 2 на Курщині. Там називають це "частиною оборони України".