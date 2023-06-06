Оккупанты заминировали еще в прошлом году, – Зеленский о подрыве Каховской ГЭС

Ночью 6 июня российские террористы совершили теракт на Каховской ГЭС. Президент Владимир Зеленский заявил, что власти знали о возможном подрыве электростанции.

Об этом глава государства рассказал во время общения с украинскими СМИ. По его словам, оккупанты заминировали дамбу еще в прошлом году, передает 24 Канал.

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Власть понимает все риски трагедии

Информация была от нашей разведки. Мы получили информацию, что оккупанты заминировали дамбу еще в прошлом году. Однако когда что-то заминированное врагом – мы это не контролируем,

– отметил президент.

В то же время Зеленский заверил, что власти понимали риски такой катастрофы, все соответствующие службы были готовы к вероятному подрыву ГЭС. Несмотря на то, что все были информированы, не означает, что это событие – не трагедия, говорит президент.

Он также добавил, что подрыв дамбы Каховской ГЭС вызвал серьезные природные, общественные и гуманитарные вызовы. В частности, ожидается затопление 35 – 80 населенных пунктов. Сейчас решается вопрос обеспечения местных жителей питьевой водой, в которой потребуется не только на затопленных территориях, но и в соседних регионах.

"Последствия трагедии будут ясны через неделю. Когда уйдет вода, будет ясно, что там осталось и что будет дальше. Параллельно все команды работают, все на месте", – подчеркнул Зеленский.

Дамбу разрушили взрывчаткой

Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии Суспильному подтвердил, что, по предварительным выводам, уничтожение Каховской ГЭС произошло в результате взрыва взрывчаткой.

"Сценарии могут быть разные, но специалисты не видят причин думать, что дамба "устала", – сказал Юсов.

Что следует знать о подрыве Каховской ГЭС