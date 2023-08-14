Кто не бьется на передовой, тот должен помогать сражаться, не в барах, не в клубах, – Зеленский

Все украинцы должны присоединиться к борьбе с российскими оккупантами. Тот, кто не находится на фронте, должен помогать нашим защитникам.

Об этом во время своего вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский. Сегодня он посещал бойцов на передовой.

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Все силы должны быть в боях

Зеленский заявил, что воины из передовой, которые приезжают в тыловые города, заслуживают видеть и чувствовать, что это именно тыловые города.

Что там люди живут, помня, что там воины, что наши воины здесь, в Донецкой области, на других направлениях они сражаются ради Украины, они отдают жизни ради Украины. Свободу и независимость добывает не кто-то там… там, на фронте,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что это общее народное дело всех воюющих и работающих ради победы.

"Все на войне. Украина в войне. И кто не бьется на передовой, тот должен помогать сражаться. И не в барах, не в клубах, не гонками на улицах или каким-то показательным потреблением, а вполне конкретной помощью воинам. Это, по меньшей мере", – подчеркнул украинский лидер.

По его словам, весь адреналин страны, все эмоции и силы должны быть там – в боях ради государства.

"Ради Украины – это главный принцип. Ради чего-либо другого или ради себя – это будет потом, когда победим. А сейчас – оборона. Сейчас война", – подытожил глава государства.

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Президент посетил военных в Донецкой области

Зеленский 14 августа с самого утра находился в Донецкой области, в расположениях наших боевых бригад:

3 и 5 отдельных штурмовых,

"Восьмидесятки" ДШВ,

57 отдельной мотопехотной,

22 и 24 отдельных механизированных,

26 отдельной артиллерийской бригады,

92 отдельной механизированной.

Имел честь наградить лучших, поблагодарить всех – каждую бригаду за храбрость, отвагу, результаты ради Украины. Вместе с генералом Богомоловым, командующим ОТУ "Соледар", пообщались с командирами бригад и батальонов – теми, кто в боях, – об их фронтовых нуждах,

– отметил президент.

Во время встреч с военными подробно говорили об: