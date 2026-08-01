Зеленский заявил о необходимости принятия партнерами важного решения по ракетам для Patriot

Президент Украины обратился к Европе и Соединенным Штатам с просьбой предоставить Украине ракеты-перехватчики. Зеленский подчеркнул важность защиты украинского неба от российских баллистических ракет.

Кроме того, президент назвал способы оказания давления на Россию. Об этом он рассказал в вечернем обращении.

Что сказал Зеленский?

После очередной массированной атаки страны-агрессора президент Украины обратился к партнерам. Он перечислил инструменты, которыми должен воспользоваться Запад, чтобы остановить Россию.

Зеленский подчеркнул, что Украина ценит слова поддержки каждой страны, осуждающей российские военные преступления. Однако президент отметил, что единственная сильная реакция, которая помогает людям, – это дополнительная помощь.

Он подчеркнул важность передачи Киеву ракет для Patriot. Президент отметил, что партнеры должны принять политическое решение о передаче необходимых комплектов для защиты мирного населения.

Соединенные Штаты Америки знают, что нам нужно. В Европе знают, что нам нужно. Антибаллистические ракеты должны защищать людей, а не лежать на складах,

– заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что каждый день отсутствия помощи дает России возможность беспрепятственно убивать людей.

В заключение он поблагодарил всех, кто помогает Украине, защищает жизнь и спасает людей.