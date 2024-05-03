Сейчас мы перед новым этапом войны с Россией, – Зеленский
Сейчас Украина находится перед новым этапом войны с Россией. Агрессор готовится к попытке расширить наступательные действия.
Об этом заявил Владимир Зеленский во время обращения к пограничникам по случаю Дня Государственной пограничной службы Украины, передает 24 Канал.
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Россия готовится расширить наступательные действия
Глава государства отметил, что уже 800-й день полномасштабной войны. Это очень сложный и жесткий путь, который пришлось пройти Украине, чтобы сохранить жизни наших людей. А также это путь, который еще нужно пройти, чтобы завершить войну на справедливых условиях, на условиях нашего государства.
Сейчас мы перед новым этапом войны. Оккупант готовится к попытке расширить наступательные действия,
– заявил президент.
Также Владимир Зеленский подчеркнул, что сегодня все украинцы, а также союзники нашего государства должны сделать все возможное, чтобы сорвать планы России. Крайне важно доказать, что враг ни при каких обстоятельствах, не будет сможет достичь своих целей, что бы ни делал как бы подло не действовал, Украина все равно будет брать верх.
Агрессор готовится к наступлению: последние новости
- В апреле украинский лидер заявил, что российские захватчики хотят захватить до 9 мая Часов Яр. Более того, уже в июне враг хочет развернуть масштабное наступление. Для этого до первого дня лета в России планируют мобилизовать 300 тысяч бойцов.
- Командующий Сухопутных войск подтвердил, что у агрессора есть план возможного захвата Харькова или Сум.
- Также Александр Павлюк рассказал, что в этом году оккупанты хотят развить масштабное наступление, в ходе которого планируют полностью захватить Донбасс. В случае успеха также попытаются захватить Запорожскую область.
- Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий отметил, что российские военные могут готовить наступление на Сумскую и Харьковскую области уже в конце мая или в начале июня.