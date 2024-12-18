Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Путиным и раскритиковал Запад из-за слабости

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины сейчас нет достаточно сил, чтобы вернуть оккупированные территории силой. Киев рассчитывает на дипломатическое давление со стороны международного сообщества.

Это может заставить Путина сесть за стол переговоров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью украинского лидера в интервью французской газете Le Parisien.

Смотрите также Следующие месяцы могут быть самыми важными в войне: украинцам нужно остерегаться одного

Что сказал Зеленский о мирных переговорах

Украинский лидер рассказал, что удивлен слабой позицией Запада, в частности еще с начала полномасштабной войны, когда Киеву не предоставили достаточно оружия. По его мнению, все боятся "путинской России", из-за чего диктатор чувствует безнаказанность.

Поэтому, по его словам, Украине нужны сильные США и Европа, чтобы давить на Путина для прекращения войны, поскольку сейчас наше государство находится не в позиции слабости, но и не в позиции силы для переговоров с Россией по войне.

Мы в НАТО? Мы не знаем. Будем ли мы частью Евросоюза? Да, в будущем, но когда? Сесть за стол с Путиным в таких условиях дало бы ему право решать все в нашей части мира. Сначала мы должны разработать модель, план действий или мирный план, как бы вы его не называли. Затем мы сможем передать его Путину или, шире, россиянам,

– заявил он.

В то же время он подчеркнул, что ни один лидер в мире не имеет права вести переговоры с Путиным без Украины, поскольку никому подобный мандат не делегировали.

"Мы – жертвы. Было бы несправедливо, если бы все начали говорить, как должна жить страна. Французы во Франции, итальянцы в Италии или американцы в США знают, чего они хотят для себя. Украинцы тоже", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, Виктор Орбан недавно оконфузился заявлением о "рождественском перемирии". Он позвонил Путину, а после того, как в Киеве его раскритиковали, сказал, что предлагал Зеленскому прекращение огня на праздники, но тот, якобы, отказался.