Зеленский заявил о созыве государств-гарантов Будапештского меморандума и Совбеза ООН

Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля выступает в рамках Мюнхенской конференции. Он заявил о созыве государств-гарантов Будапештского меморандума и Совбеза ООН

По словам президента, Украина в четвертый раз будет созывать Будапештский меморандум. Ведь есть проблемы с нашей безопасностью, передает 24 канал.

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Если этого не произойдет, мы можем считать, что Будапештский меморандум фактически аннулирован. За отказ от ядерного потенциала мы получили гарантию безопасности. Того оружия у нас нет, безопасности у нас нет,

– заявил Зеленский.

Кроме этого, президент в ближайшие дни инициирует саммит с участием Украины Германии и Турции относительно безопасности в Европе.

Будапештский меморандум – это международное соглашение, заключенное 5 декабря 1994 года между Украиной, Россией, Великобританией и США о гарантиях Украины через обретение неядерного статуса. В тот же день Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Владимир Зеленский намерен созвать страны-члены Совета безопасности ООН вместе с Германией и Турцией, чтобы наработать гарантии для Украины.

Он требует предоставить нашему государству точные сроки вступления в НАТО и поставки новых видов оружия.

Мюнхенская конференция: что известно

Конференцию безопасности созвали относительно ситуации в Украине. На ней присутствуют международные политики, но Владимир Путин отказался. Президента Украины же встречали аплодисментами.

Владимир Зеленский отметил, что Украина вернет оккупированные территории – Крым и часть Донбасса. Однако это будет происходить исключительно мирным путем.

Во время выступления президент также заявил, что Украине нужны открытые ответы относительно членства в НАТО и ЕС. По его словам, нам говорят, что "дверь открыта, но посторонним вход запрещен".

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