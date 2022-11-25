У Путина резко отреагировали на слова Зеленского о Крыме и срочно собирают Совбез

Украинцы продолжают выбивать врага со своей земли. Причем прогнать его стремятся не только с оккупированных после 24 февраля территорий, но и с полуострова Крым.

Это накануне в очередной раз подчеркнул Владимир Зеленский. В интервью он отметил, что он был бы только "за" деоккупацию Крыма невоенным путем. И если кто-нибудь будет знать, как этого сделать, то пусть ему предложит этот метод. На заявление главы государства оперативно отреагировали в России, сообщает 24 канал.

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У россиян вспыхнуло из-за Крыма

Говорящая голова Путина, то есть Песков, отметил, что диктатор из Кремля планирует в пятницу 25 ноября провести оперативное совещание. В нем будут участвовать постоянные члены Совбеза России.

По мнению подхалима Путина, заявление Зеленского о возвращении Крыма – обсуждение отчуждения территории России. И, по его жалкому мнению, об этом не может быть даже речи.

Напомним, что что-то подобное в Кремле говорили и о возвращении Херсона. Мол, этого никогда не будет, ведь он теперь целиком и полностью стал частью страны-агрессора. Но недолго эту песню пели оккупанты, ведь ВСУ их прогнали.

Не смог Песков придержать язык и продолжил нести откровенный бред. Мол, намерения Зеленского вернуть Крым в очередной раз ставят крест на вопросе переговорного процесса. По его словам, это демонстрирует, что официальный Киев не способен решать проблему невоенными методами.

Это нам будет рассказывать представитель страны, которая на фронте не может одержать никаких побед. Именно поэтому она ежедневно целенаправленно атакует мирных жителей, а также критическую инфраструктуру. Страна, уничтожавшая Херсон, пока он был под оккупацией, и бьющая по нему ракетами, когда город был освобожден от врага.

Крым готовят к обороне

Заметим, что россияне активно перебрасывают в Крым военных и технику. Движение колонн машин врага наблюдают со стороны оккупированной части Херсонщины в направлении Керченского моста. Не сложно понять, что враг делает это для того, чтобы усилить оборону полуострова.

Тем временем в Армянск подвезли "хлопок". Взрывы местные жители слышали под утро 25 ноября. Традиционно сообщается о якобы работе ПВО. Что же стало настоящей причиной – неизвестно.

Интригующее заявление сделал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он отметил, что вскоре Крым войдет в украинскую электросеть.

В то же время в эфире шоу с Соловьевым произошла самая настоящая перепалка. Гости пропагандиста отметили, что ни Херсон, ни Крым – не часть России. Мол, их захватили во время боевых действий. А значит, их можно считать "спорными территориями".

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