Украина упрощает все процедуры производства оружия, – Зеленский
Источник:Владимир Зеленский
Сегодня, 27 декабря, президент Владимир Зеленский встретился с руководителями и работниками государственных и частных компаний оборонно-промышленного комплекса. Он рассказал об упрощении Украиной процедур по производству оружия.
Вопрос производства оружия очень актуален для украинцев. Зеленский на встрече с представителями украинской оборонной промышленности подробнее рассказал о доле частных компаний в оборонном комплексе.
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Что известно об упрощении процедуры производства оружия
Глава государства отметил, что в оборонном комплексе постоянно растет доля частных компаний. И уже четыре из пяти компаний ОПК – это негосударственные предприятия.
Он подчеркнул, что Украина должна наращивать использование силы, одной из главных сил человеческой натуры – силы предпринимательства. По словам Зеленского, без этого развиваться быстро просто невозможно.
Будет правильно, чтобы государственные компании наравне конкурировали с частными предприятиями ради качества и скорости нашего производства. Мы все – в одной команде. Нам всем нужно одинаковое – победа,
– заметил президент.
Владимир Зеленский сообщил, что государство со своей стороны продолжит упрощать бюрократические процедуры – от импорта составляющих до процесса допуска к эксплуатации, а правительство работает над обеспечением финансирования долгосрочных контрактов.
О чем еще рассказал Зеленский: коротко
- Зеленский заметил, что в этом году благодаря компаниям украинского ОПК удалось втрое увеличить производство оружия и техники по сравнению с прошлым годом.
- Президент отметил, что системно разворачивается изготовление боеприпасов для отечественных дронов, а также увеличились количественные и качественные показатели производства ракет.
- По его словам, особое внимание в следующем году будет уделено изготовлению именно взрывчатых веществ и порохов, которых в мире дефицит.