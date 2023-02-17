Пока думаем, как усилить оборону, Кремль думает, как задушить Молдову, – Зеленский

Сейчас Украина активно работает над тем, чтобы получить достаточно поддержки от партнеров по усилению собственной обороны. Однако Кремль тем временем думает, как бы ворваться на территорию Молдовы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции, сообщает 24 Канал. Кремль не отказывается от захватнических планов, кроме Украины нацелился и на Молдову.

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Украина работает на оборону

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина выстояла, когда Россия начала полномасштабное вторжение, однако, к сожалению, не все страны могут сопротивляться Кремлю. Президент призвал другие страны к общей решительности.

Пока мы ведем переговоры, как усилить свою оборону современными танками, Кремль думает, как удушить Молдову. Когда мы убеждаем, что Украине нужна авиация, Россия уже убедила иранский режим. И результат этому – не только иранские дроны в нашем небе, но и нечто, чем Кремль за это заплатил.

– подчеркнул президент.

Россия хочет устроить переворот в Молдове: главное

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия хочет разрушить политический порядок в Молдове. По его словам, украинская разведка перехватила план того, как Кремль собирается "взломать Молдову". Все данные украинская сторона передала Кишиневу.

Впоследствии президент Молдовы Майя Санду подтвердила то, что Украина предоставила эту информацию и заявила, что план россиян краткосрочен и предусматривает диверсии с привлечением лиц с военной подготовкой, переодетых в гражданское. Они планируют насильственные действия, в том числе нападения на некоторые госучреждения и захват заложников. Для госпереворота Россия хочет использовать своих граждан, а также граждан Белоруссии, Сербии и Черногории.

Кроме того, под видом мирных протестов захватчики готовят попытку захвата власти в Кишиневе. Правоохранители Молдовы готовятся предотвращать эти провокации и держат ситуацию под контролем.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что угроза переворота в Молдове демонстрирует настоящее лицо Кремля и подчеркнул, что не стоит работать с симптомами – войной в Украине или угрозой переворота в Молдове – нужно избавиться от агрессора, Который является возбудителем всех этих бед. То есть России.