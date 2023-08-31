За 700 километров, – Зеленский заявил об успешном применении украинского дальнобойного оружия

Президент Владимир Зеленский заявил, что заслушал на ежедневном селекторном совещании доклад Минстратегпрома. В частности, в нем говорилось об успешном применении нашего дальнобойного оружия.

Соответствующее совещание состоялось 31 августа. Владимир Зеленский рассказал, о чем на нем говорилось.

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Что известно о применении нашего дальнобойного оружия

Президент Украины заявил, что заслушал доклад Министерства по стратегическим отраслям промышленности Украины о собственном производстве.

Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах!

– заявил Зеленский.

Кроме того, украинский лидер рассказал, что на совещании он также заслушал доклад:

Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного – о ситуации на поле боя, оборонительных и наступательных действиях, ведь движение вперед не останавливается;

Минобороны – о поступлении оружия и боеприпасов. В частности, получение большой партии бронированных "медеваков", которые сейчас очень нужны;

Министерства внутренних дел — о ликвидации последствий вражеских обстрелов, ситуации безопасности перед стартом нового учебного года.

Также президент добавил, что заслушал отчеты разведок о военных и политических шагах врагов Украины.

Мининфраструктура готовит следующие шаги в пределах зернового коридора. Кабмин, наш Офис работают над подготовкой к зиме: энергетическая система, Пункты Несокрушимости, бомбоубежища,

– заметил Зеленский.

Что расположено в 700 километрах от Украины