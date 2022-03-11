Что дальше, дехиминизация Украины? – Зеленский обнародовал новое обращение

Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. Он описал ситуацию в стране на начало суток 11 марта.

Глава государства пояснил, что одной из главных задач была организация гуманитарных коридоров. Речь идет о Сумах, Тростянце, Краснополье, Ирпене, Буче, Гостомеле и Изюме, сообщает 24 канал.

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В течение 10 марта удалось вывезти около 40 тысяч украинцев, находившихся в зоне активных боевых действий. Кроме этого, в эти регионы доставлены и гуманитарные грузы: сотни тонн продовольствия и медикаментов. "Мы делаем все, чтобы спасти наших людей в городах, которые враг хочет просто уничтожить", – подчеркнул Зеленский.

Россияне получили приказ держать Мариуполь в заложниках

К сожалению, Мариуполь и Волноваха остаются полностью заблокированными, оккупанты не прекращают огонь. Несмотря на это, в Мариуполь решили направить колонну грузовиков с пищей, водой, лекарствами. Впрочем, русские войска цинично начали танковую атаку именно там, где должен быть этот коридор.

Они сделали это сознательно. У них есть четкий приказ держать Мариуполь в заложниках, издеваться над ним. Постоянно бомбить, обстреливать,

– подчеркнул президент.

И добавил, что захватчики разрушили в Мариуполе и здание главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области. Недалеко местные жители собирались на эвакуацию. "Это откровенный террор от опытных террористов. Мир должен это знать", – подчеркнул глава государства.

Россия разгоняет фейк, что Украина готовит "химическую атаку"

Далее Зеленский отметил, что российские пропагандисты заметно оживились. Они очень стараются скрыть преступления своей армии в Украине. Для этого они разбрасываются абсурдными обвинениями и "новыми-старыми" фейками. Украинцев обвиняют якобы в разработке биологического оружия и подготовке химической атаки.

"Меня это очень беспокоит, потому что не раз мы убеждались: хочешь узнать планы России – посмотри, в чем там обвиняют других", – добавил глава государства. Он объяснил, что враг уже делал такое в других странах (например, в Молдове и Грузии), и будет продолжать в том же духе, если его не остановить.

Президент подчеркнул, что оккупанты даже стесняются показать своих офицеров, хоронят своих генералов. От своего народа там скрывают, что отправляют на войну срочников. При этом продолжают обвинять нас в нападках на якобы "миролюбивую Россию".

И что теперь? Что это за обвинение в подготовке химических атак? Вы решили провести "дехимизацию" Украины? Аммиаком? Фосфором? Куда ударите химическим оружием?

– сказал Зеленский.

"Мы адекватные люди. Я президент адекватной страны, адекватного народа. И отец двоих детей. И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле никто не разрабатывает. Весь мир это знает и вы тоже. Если сделаете что-нибудь подобное против нас, получите жесточайший санкционный ответ", – предостерег он.

Зеленский присвоил звание Героя и наградил защитников

Также президент сообщил, что подписал несколько важных указов. Он присвоил звание Героя Украины 13 украинским защитникам, а некоторым бойцам – звание бригадного генерала. Также наградил орденами за личное мужество 39 нацгвардейцев, 31 полицейского, 14 пограничников и 23 работника ГСЧС. Некоторых, к сожалению, посмертно.

Президент высказался и о членстве Украины в Евросоюзе

Зеленский отметил, что в Европе сейчас продолжаются дискуссии по поводу будущего Украины в ЕС. Он убежден, что мы сделали все, чтобы нас там хотели видеть. "Это – финальный экзамен для Европы. Среди лидеров государств есть те, кто нас поддерживает. А есть и те, кто поддерживает только себя", – отметил политик.

Но мы видим, как к нам относятся народы стран Европы. И это главное. Точно знаю: если бы именно люди решали наше членство в ЕС, они бы точно избрали народ Украины,

– подчеркнул он.

"Сегодня, когда я вижу поддержку народов каждой страны на площадях столиц Европы, я знаю: украинский народ уже в Евросоюзе. ну а политики... Я уверен, что они подстроятся. Желательно поскорее", – подытожил глава нашего государства.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео