Зеленский провел Ставку: Сырский рассказал о ситуации на самых горячих направлениях

Президент встретился с высшим военным руководством страны и правительством. Говорили о ходе событий на фронте, а также строительстве оборонительных рубежей.

Глава государства провел очередную важную Ставку.

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Там, где ад

Президент Зеленский сначала заслушал доклад главкома о ситуации на фронте. Речь идет прежде всего о направлениях, где происходят активные боевые действия.

Кроме того, украинского лидера проинформировали о поставках оружия, в частности, боеприпасов. Также на Ставке обсудили контракты по закупке и производству техники, вооружения, снарядов.

Защита и оборона

: У Байдена встревожены из-за промедления Конгресса с принятием помощи Украине. Представитель Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что решение о выделении средств на военные поставки Киеву должно быть принято срочно. Он пояснил, что на Донбассе у Сил обороны заканчиваются снаряды. И только поэтому они вынуждены отступать на вторую и третью линии обороны. Тем временем россияне продолжают наступать на запад.

Интересовался глава государства шагами, которые были предприняты для защиты критической инфраструктуры: объектов энергетики, водо- и газообеспечения. По этим вопросам президент заслушал доклады главы правительства Дениса Шмыгаля, вице-премьера Александра Кубракова, глав правления "Нафтогаза" Алексея Чернышева и Укрэнерго Владимира Кудрицкого.

В повестке дня находилось и строительство оборонительных рубежей. Об этом рассказали премьер-министр и глава специальной службы транспорта Министерства обороны Богдан Бондарь.

Где враг чаще всего атакует