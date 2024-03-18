Зеленский провел Ставку: Сырский рассказал о ситуации на самых горячих направлениях
Источник:Владимир Зеленский
Президент встретился с высшим военным руководством страны и правительством. Говорили о ходе событий на фронте, а также строительстве оборонительных рубежей.
Глава государства провел очередную важную Ставку.
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Там, где ад
Президент Зеленский сначала заслушал доклад главкома о ситуации на фронте. Речь идет прежде всего о направлениях, где происходят активные боевые действия.
Кроме того, украинского лидера проинформировали о поставках оружия, в частности, боеприпасов. Также на Ставке обсудили контракты по закупке и производству техники, вооружения, снарядов.Справка: У Байдена встревожены из-за промедления Конгресса с принятием помощи Украине. Представитель Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что решение о выделении средств на военные поставки Киеву должно быть принято срочно. Он пояснил, что на Донбассе у Сил обороны заканчиваются снаряды. И только поэтому они вынуждены отступать на вторую и третью линии обороны. Тем временем россияне продолжают наступать на запад.
Защита и оборона
Интересовался глава государства шагами, которые были предприняты для защиты критической инфраструктуры: объектов энергетики, водо- и газообеспечения. По этим вопросам президент заслушал доклады главы правительства Дениса Шмыгаля, вице-премьера Александра Кубракова, глав правления "Нафтогаза" Алексея Чернышева и Укрэнерго Владимира Кудрицкого.
В повестке дня находилось и строительство оборонительных рубежей. Об этом рассказали премьер-министр и глава специальной службы транспорта Министерства обороны Богдан Бондарь.
Где враг чаще всего атакует
- За последние сутки на фронте произошло 72 боевых столкновений. Больше всего противник атаковал на Новопавловском и Авдеевском направлениях.
- Новопавловское направление остается для оккупантов приоритетным. Здесь враг пытается прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы Донецкой области.
- На Авдеевском направлении россияне не оставляют попыток захватить Бердычи, Тоненькое, Первомайское, Орловка, Александрополь и Невельское Донецкой области. Здесь за вчера Силы обороны отразили 13 атак.
- Оккупанты 8 раз безуспешно атаковали на Бахмутовском направлении в районах населенных пунктов Ивановское и Клещеевка Донецкой области.
- Также противник пытался наступать на Купянском направлении. Силы обороны остановили два вражеских штурма в районе Синьковки Харьковщины.
- На Лиманском направлении были отбиты 3 атаки оккупантов в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой области.
- 3 безуспешных штурма россияне провели на Херсонском направлении и 7 раз атаковали на Ореховском. Там они пытались выбить украинцев с позиций в районах Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.