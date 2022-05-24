Зеленский заверил, что у власти есть план на случай убийства кого-то из руководства государства

Президент Украины Владимир Зеленский поделился, что власти предусмотрели разные варианты на случай возможного убийства кого-то из руководства страны. Также глава государства раскрыл некоторые подробности плана.

Во время брифинга в Украинском доме в Давосе Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина – парламентско-президентская республика, так что, как бы это ни звучало, украинская власть подготовилась к любой потере.

Если мы упадем, Россия пойдет дальше, – Зеленский выступил в Украинском доме в Давосе

План Украины на случай убийства кого-то из руководства

Президент заверил, что руководить государством будет кому в любом случае. В частности, Кабинет министров Украины разделили на 2 отдельные части.

Согласно нашему законодательству есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены, я, премьер-министр и глава парламента. У нас парламентско-президентская республика. Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу. Мы разделили Кабмин на 2 части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов.

– рассказал Зеленский.

Журналисты несколько раз задавали президенту вопрос, есть ли план на случай, если кафиры таки смогли бы покушаться на Владимира Зеленского, поскольку такие попытки уже были.

Преимущественно глава государства отшучивался. И даже вспомнил киноленту "День сурка", в которой главный герой каждое утро просыпается в одну и ту же дату.

Столько усилий, люди тратили силы и деньги… Я уже готов им и помочь. Но утром я просыпаюсь и просыпаюсь. Поэтому к этому отношусь философски,

– пошутил Зеленский.

Он так и не раскрыл журналистам, что придумали украинские власти на теоретический случай потери главы государства. Но подчеркнул, что такая угроза остается каждый день.

Но пока я жив, и это не голограмма, я реально с вами разговариваю,

– снова пошутил президент.

Что известно о попытках россияне "убрать" руководство государства:

В первую неделю войны на Зеленского было предпринято по меньшей мере три попытки покушения . США и другие страны предлагали эвакуировать президента и его команду из Киева, чтобы помочь им создать правительство в изгнании, но глава государства отказался попросить оружие.

В первые часы полномасштабного вторжения российские ударные группы спустились с парашютами в центр Киева. Вокруг правительственного квартала начались перестрелки. Охранники выключили свет и привезли для Зеленского и десятка его помощников бронежилеты и автоматы. В ту ночь кафиры дважды пытались штурмовать Офис Президента. Кроме главы государства там находились его жена и дети .

В начале марта секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал об уничтожении элитной группы "кадыровцев", которые планировали убить Владимира Зеленского . Он также сообщил, что информацию "слили" представители российского ФСБ, которые не хотели участвовать в этом.

В конце того же месяца советник министра обороны Маркиян Лубкивский заявил, что ППК "Вагнер" готовила покушение против украинского руководства – президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Также председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что покушения готовились еще на троих народных депутатов.

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