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      Зеленский может забрать у Тимошенко еще часть голосов, – эксперт

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      Владимир Зеленский лидирует в соцопросах
      Владимир Зеленский лидирует в соцопросах / Фото из открытых источников

      Между электоратами Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского большая зависимость. Чем больше примет Тимошенко – тем меньше Зеленский и наоборот. Поэтому выход Зеленского во второй тур реальный.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Михаил Басараб.

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      Кто лидирует в рейтинге кандидатов в президенты?
      Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты опроса, проведенного с 16 по 24 января 2019 года. Согласно ему, рейтинг кандидатов таков:
      1. Владимир Зеленский – 14,1%;
      2. Юлия Тимошенко – 13,1%;
      3. Петр Порошенко – 10,8%;
      4. Юрий Бойко – 7,5%;
      5. Анатолий Гриценко 6,1%.

      Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать результаты опросов критически.

      Тимошенко и Зеленский пасутся на одном электоральном поле. Едят из одной электоральной тарелки. Еще одним их ближайшим конкурентом является Олег Ляшко. Это тройка кандидатов, конкурирующих за одного и того же избирателя. А их избиратель – непереборчив, склонен голосовать за политиков-популистов, требующих шоу, а не реальных действий,
      – считает Михаил Басараб.

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      По словам политолога, если кампания Зеленского будет достаточно ярким, насыщенным шоу, то Юлия Тимошенко может потерять еще часть голосов.

      "Риск дальнейшего роста рейтинга Зеленского за счет избирателей Тимошенко возможен. Их избиратели будут ориентироваться на того из них, кто, по их мнению, сможет победить Порошенко. Поэтому выход Зеленского во второй тур возможен", – замечает Басараб.

      Что нужно знать о президентских выборах-2019:​

      • Президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года.
      • Официальные результаты должны сообщить до 10 апреля.
      • Если будет решение о проведении второго тура президентских выборов, то он состоится 21 апреля.
      • Более 50 человек подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатами в президенты Украины. 28 из них ЦИК зарегистрировала.
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Владимир Зеленский Юлия Тимошенко Олег Ляшко
      Источник: 24 канал
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