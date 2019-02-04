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      Зеленський може забрати в Тимошенко ще частину голосів, – експерт

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      Володимир Зеленський лідирує в соцопитуваннях
      Володимир Зеленський лідирує в соцопитуваннях / Фото з відкритих джерел

      Між електоратами Юлії Тимошенко і Володимира Зеленського велика залежність. Чим більше візьме Тимошенко – тим менше Зеленський і навпаки. Тому вихід Зеленського до другого туру реальний.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Михайло Басараб.

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      Хто лідирує в рейтингу кандидатів у президенти? Соціологічна група "Рейтинг" опублікувала результати опитування, проведеного з 16 по 24 січня 2019 року. Згідно з ним, рейтинг кандидатів такий:
      1. Володимир Зеленський – 14,1%;
      2. Юлія Тимошенко – 13,1%;
      3. Петро Порошенко – 10,8%;
      4. Юрій Бойко – 7,5%;
      5. Анатолій Гриценко 6,1%.

      Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати результати опитувань критично.

      Тимошенко і Зеленський пасуться на одному електоральному полі. Їдять з однієї електоральної тарілки. Ще одним їхнім найближчим конкурентом є Олег Ляшко. Це трійка кандидатів, які конкурують за одного і того ж виборця. А їхній виборець – неперебірливий, схильний голосувати за політиків-популістів, що потребують шоу, а не реальних дій,
      – вважає Михайло Басараб.

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      За словами політолога, якщо кампанія Зеленського буде досить яскравою, насиченою шоу, то Юлія Тимошенко може втратити ще частину голосів.

      "Ризик подальшого зростання рейтингу Зеленського за рахунок виборців Тимошенко можливий. Їхні виборці орієнтуватимуться на того з них, хто, на їхню думку, зможе перемогти Порошенка. Тому вихід Зеленського до другого туру можливий", – зауважує Басараб.

      Що потрібно знати про президентські вибори-2019:​

      • Президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року.
      • Офіційні результати повинні повідомити до 10 квітня.
      • Якщо буде рішення про проведення другого туру президентських виборів, то він відбудеться 21 квітня.
      • Понад 50 осіб подали документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатами у президенти України. 28 з них ЦВК зареєструвала.
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Володимир Зеленський Юлія Тимошенко Олег Ляшко
      Джерело: 24 канал
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