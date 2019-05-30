Зеленский назначил себе главного охранника: его связывают с Коломойским
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому начальником Службы безопасности президента стал Максим Донец. Заметим, что Служба безопасности президента входит в структуру Государственной службы охраны.
Соответствующий указ под номером №337/2019 президент подписал 29 мая. В этот же день документ появился на сайте украинского гаранта.
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Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника Управления – начальником Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны Украины,
– говорится в указе.
Указ Зеленского о назначении Донца руководителем президентской охраны
По информации СМИ, Максим Донец – бывший охранник олигарха Игоря Коломойского. На него еще зимой обращал внимание журналист-расследователь Михаил Ткач.
Максим Донец в охране Коломойского и Зеленского
Заметим, что Донец постоянно начал сопровождать Зеленськкого после того, как тот заявил о намерении баллотироваться в президенты.
Главой Службы охраны при президенте Петра Порошенко с 2014 года был Юрий Федотов.
К слову, также Владимир Зеленский освободил от должности начальника Управления государственной охраны Валерия Гелетея. Правда, тот подал соответствующий рапорт еще 22 мая. Заниматься теперь этим ведомством будет Алексей Оцерклевич.
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