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      Зеленский назначил себе главного охранника: его связывают с Коломойским

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      Владимир Зеленский и его охрана
      Владимир Зеленский и его охрана / 24 канал

      Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому начальником Службы безопасности президента стал Максим Донец. Заметим, что Служба безопасности президента входит в структуру Государственной службы охраны.

      Соответствующий указ под номером №337/2019 президент подписал 29 мая. В этот же день документ появился на сайте украинского гаранта.

      Читайте также: Кого Зеленский назначил на ключевые должности: список

      Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника Управления начальником Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны Украины,
      – говорится в указе.

      Донець, Зеленський, охорона, Президент Україна
      Указ Зеленского о назначении Донца руководителем президентской охраны

      По информации СМИ, Максим Донец – бывший охранник олигарха Игоря Коломойского. На него еще зимой обращал внимание журналист-расследователь Михаил Ткач.

      Максим Донец в охране Коломойского и Зеленского

      Заметим, что Донец постоянно начал сопровождать Зеленськкого после того, как тот заявил о намерении баллотироваться в президенты.

      Главой Службы охраны при президенте Петра Порошенко с 2014 года был Юрий Федотов.

      К слову, также Владимир Зеленский освободил от должности начальника Управления государственной охраны Валерия Гелетея. Правда, тот подал соответствующий рапорт еще 22 мая. Заниматься теперь этим ведомством будет Алексей Оцерклевич.

      Зеленський, посади, Адміністрація Президента
      Кого и на какие должности назначил Владимир Зеленский: инфографика 24 канала

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Президент Украины Назначения Зеленского
      Источник: 24 канал
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