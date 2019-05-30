Зеленский назначил себе главного охранника: его связывают с Коломойским

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому начальником Службы безопасности президента стал Максим Донец. Заметим, что Служба безопасности президента входит в структуру Государственной службы охраны.

Соответствующий указ под номером №337/2019 президент подписал 29 мая. В этот же день документ появился на сайте украинского гаранта.

Читайте также: Кого Зеленский назначил на ключевые должности: список

Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника Управления – начальником Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны Украины,

– говорится в указе.



Указ Зеленского о назначении Донца руководителем президентской охраны

По информации СМИ, Максим Донец – бывший охранник олигарха Игоря Коломойского. На него еще зимой обращал внимание журналист-расследователь Михаил Ткач.

Максим Донец в охране Коломойского и Зеленского

Заметим, что Донец постоянно начал сопровождать Зеленськкого после того, как тот заявил о намерении баллотироваться в президенты.

Главой Службы охраны при президенте Петра Порошенко с 2014 года был Юрий Федотов.

К слову, также Владимир Зеленский освободил от должности начальника Управления государственной охраны Валерия Гелетея. Правда, тот подал соответствующий рапорт еще 22 мая. Заниматься теперь этим ведомством будет Алексей Оцерклевич.



Кого и на какие должности назначил Владимир Зеленский: инфографика 24 канала