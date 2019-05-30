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      Зеленський призначив головного охоронця президента: його пов'язують із Коломойським

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      Володимир Зеленський і його охорона
      Володимир Зеленський і його охорона / 24 канал

      Президент України Володимир Зеленський підписав указ, відповідно до якого начальником Служби безпеки президента став Максим Донець. Зауважимо, що Служба безпеки президента входить до структури Державної служби охорони.

      Відповідний указ під номером №337/2019 президент підписав 29 травня. Такого цього дня документ з’явився на сайті українського гаранта.

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      Призначити Донця Максима Андрійовича заступником начальника Управління – начальником Служби безпеки Президента України Управління державної охорони України,
      – мовиться в указі.

      Донець, Зеленський, охорона, Президент Україна
      Указ Зеленського про призначення Донця керівником президентської охорони  

      За інформацією ЗМІ, Максим Донець – колишній охоронець олігарха Ігоря Коломойського. На нього ще взимку звертав увагу журналіст-розслідувач Михайло Ткач.

      Маким Донець в охороні Коломойського та Зеленського

      Зауважимо, що Донець постійно почав супроводжувати Зеленськкого після того, як той заявив про намір балотуватися у президенти.

      Головою Служби охорони за президентства Петра Порошенка з 2014 року був Юрій Федотов.

      До слова, також Володимир Зеленський звільнив з посади начальника Управління державної охорони Валерія Гелетея. Щоправда, той подав відповідний рапорт ще 22 травня. Опікуватиметься тепер цим відомством Олексій Оцерклевич.

      Зеленський, посади, Адміністрація Президента
      Кого та на які посади призначив Володимир Зеленський: інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Призначення Зеленського Президент України
      Джерело: 24 канал
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