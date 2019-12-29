Зеленский подписал закон об отмывании денег: как с ним будут бороться

Президент Зеленский подписал закон о противодействии отмыванию денег, однако в силу он вступит только через четыре месяца. Документ вносит масштабные изменения в украинское законодательство и согласовывает его с законодательством ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 декабря подписал Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Об этом сообщает правительственный портал.

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Рада приняла этот документ 6 декабря отдав "за" 246 голосов.

Для чего нужен закон о противодействии отмыванию денег

Документ согласовывает законодательство Украины с законодательством Европейского Союза:

С Директивой ЕС 2015/849 от 20 мая 2015 года "О предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма".

С Регламентом ЕС 2015/847 "Об информации, сопровождающей переводы".

С рекомендациями Отчета экспертов Комитета Совета Европы MONEYVAL по результатам оценки Украины в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

В правительстве объяснили, что этот закон важен для европейских партнеров Украины, для получения макрофинансовой помощи и евроинтеграции.

Что именно изменит закон о противодействии отмыванию денег

Этот закон вносит изменения в:

Уголовный кодекс Украины,

Уголовный процессуальный кодекс Украины,

Кодекс административного судопроизводства Украины,

Кодекс Украины об административных правонарушениях,

Закон "О банках и банковской деятельности",

Закон "О борьбе с терроризмом",

Закон "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований",

Закон "О валюте и валютных операциях",

Закон "О страховании".

Как будут противодействовать отмыванию денег

Увеличится пороговая сумма денег и уменьшится количество признаков финансовых операций, о которых следует подавать обязательно отчет в Госфинмониторинг (касается банков, страховщиков, кредитных союзов, ломбардов и т.д.).

Закрепляют обязательства сообщать о финансовых операциях на сумму более 400 тысяч гривен (говорится о наличных операциях, переводах за границу, операциях политически важными лицами).

Вводят международные инструменты замораживания активов.

Совершенствуют законы, которые влияют на качество расследования преступлений по отмыванию доходов.

Платежные системы будут обязаны в денежных переводах указывать информацию о плательщике и получателе.

Важно: закон вступает в силу через четыре месяца со дня его опубликования.