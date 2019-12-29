Зеленский подписал закон об отмывании денег: как с ним будут бороться
Президент Зеленский подписал закон о противодействии отмыванию денег, однако в силу он вступит только через четыре месяца. Документ вносит масштабные изменения в украинское законодательство и согласовывает его с законодательством ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский 27 декабря подписал Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Об этом сообщает правительственный портал.
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Рада приняла этот документ 6 декабря отдав "за" 246 голосов.
Для чего нужен закон о противодействии отмыванию денег
Документ согласовывает законодательство Украины с законодательством Европейского Союза:
- С Директивой ЕС 2015/849 от 20 мая 2015 года "О предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма".
- С Регламентом ЕС 2015/847 "Об информации, сопровождающей переводы".
- С рекомендациями Отчета экспертов Комитета Совета Европы MONEYVAL по результатам оценки Украины в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
В правительстве объяснили, что этот закон важен для европейских партнеров Украины, для получения макрофинансовой помощи и евроинтеграции.
Что именно изменит закон о противодействии отмыванию денег
Этот закон вносит изменения в:
- Уголовный кодекс Украины,
- Уголовный процессуальный кодекс Украины,
- Кодекс административного судопроизводства Украины,
- Кодекс Украины об административных правонарушениях,
- Закон "О банках и банковской деятельности",
- Закон "О борьбе с терроризмом",
- Закон "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований",
- Закон "О валюте и валютных операциях",
- Закон "О страховании".
Как будут противодействовать отмыванию денег
- Увеличится пороговая сумма денег и уменьшится количество признаков финансовых операций, о которых следует подавать обязательно отчет в Госфинмониторинг (касается банков, страховщиков, кредитных союзов, ломбардов и т.д.).
- Закрепляют обязательства сообщать о финансовых операциях на сумму более 400 тысяч гривен (говорится о наличных операциях, переводах за границу, операциях политически важными лицами).
- Вводят международные инструменты замораживания активов.
- Совершенствуют законы, которые влияют на качество расследования преступлений по отмыванию доходов.
- Платежные системы будут обязаны в денежных переводах указывать информацию о плательщике и получателе.
Важно: закон вступает в силу через четыре месяца со дня его опубликования.