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      Зеленский подписал закон об отмывании денег: как с ним будут бороться

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      Зеленский подписал закон об отмывании денег / Иллюстративное фото (pixabay)

      Президент Зеленский подписал закон о противодействии отмыванию денег, однако в силу он вступит только через четыре месяца. Документ вносит масштабные изменения в украинское законодательство и согласовывает его с законодательством ЕС.

      Президент Украины Владимир Зеленский 27 декабря подписал Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Об этом сообщает правительственный портал.

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      Рада приняла этот документ 6 декабря отдав "за" 246 голосов.

      Для чего нужен закон о противодействии отмыванию денег

      Документ согласовывает законодательство Украины с законодательством Европейского Союза:

      • С Директивой ЕС 2015/849 от 20 мая 2015 года "О предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма".
      • С Регламентом ЕС 2015/847 "Об информации, сопровождающей переводы".
      • С рекомендациями Отчета экспертов Комитета Совета Европы MONEYVAL по результатам оценки Украины в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

      В правительстве объяснили, что этот закон важен для европейских партнеров Украины, для получения макрофинансовой помощи и евроинтеграции.

      Что именно изменит закон о противодействии отмыванию денег

      Этот закон вносит изменения в:

      • Уголовный кодекс Украины,
      • Уголовный процессуальный кодекс Украины,
      • Кодекс административного судопроизводства Украины,
      • Кодекс Украины об административных правонарушениях,
      • Закон "О банках и банковской деятельности",
      • Закон "О борьбе с терроризмом",
      • Закон "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований",
      • Закон "О валюте и валютных операциях",
      • Закон "О страховании".

      Как будут противодействовать отмыванию денег

      • Увеличится пороговая сумма денег и уменьшится количество признаков финансовых операций, о которых следует подавать обязательно отчет в Госфинмониторинг (касается банков, страховщиков, кредитных союзов, ломбардов и т.д.).
      • Закрепляют обязательства сообщать о финансовых операциях на сумму более 400 тысяч гривен (говорится о наличных операциях, переводах за границу, операциях политически важными лицами).
      • Вводят международные инструменты замораживания активов.
      • Совершенствуют законы, которые влияют на качество расследования преступлений по отмыванию доходов.
      • Платежные системы будут обязаны в денежных переводах указывать информацию о плательщике и получателе.

      Важно: закон вступает в силу через четыре месяца со дня его опубликования.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Верховная Рада Законодательство Евросоюз Евроинтеграция Деньги
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