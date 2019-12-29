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      Зеленський підписав закон про відмивання грошей: як із ним будуть боротися

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      Зеленський підписав закон про відмивання грошей / Ілюстративне фото (pixabay)

      Президент Зеленський підписав закон про протидію відмиванню грошей, однак чинності він набуде лише через чотири місяці. Документ вносить масштабні зміни в українське законодавство та узгоджує його із законодавством ЄС.

      Президент України Володимир Зеленський 27 грудня підписав Закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Про це повідомляє урядовий портал.

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      Рада ухвалила цей документ 6 грудня, віддавши "за" 246 голосів.

      Для чого потрібен закон про протидію відмиванню грошей

      Документ узгоджує законодавство України із законодавством Європейського Союзу:

      • З Директивою ЄС 2015/849 від 20 травня 2015 року "Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму".
      • З Регламентом ЄС 2015/847 "Про інформацію, що супроводжує перекази".
      • З рекомендаціями Звіту експертів Комітету Ради Європи MONEYVAL за результатами оцінки України у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

      В уряді пояснили, що цей закон важливий для європейських партнерів України, для отримання макрофінансової допомоги та євроінтеграції.

      Що саме змінить закон про протидію відмиванню грошей

      Цей закон вносить зміни до:

      • Кримінального кодексу України,
      • Кримінального процесуального кодексу України,
      • Кодексу адміністративного судочинства України,
      • Кодексу України про адміністративні правопорушення,
      • Закону "Про банки й банківську діяльність",
      • Закону "Про боротьбу з тероризмом",
      • Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань",
      • Закону "Про валюту і валютні операції",
      • Закону "Про страхування".

      Як саме будуть протидіяти відмиванню грошей

      • Збільшиться порогова сума грошей і зменшиться кількість ознак фінансових операцій, про які слід подавати обов'язково звіт до Держфінмоніторингу (стосується банків, страховиків, кредитних спілок, ломбардів тощо).
      • Закріплюють зобов'язання повідомляти про фінансові операції на суму понад 400 тисяч гривень (мовиться про готівкові операції, перекази за кордон, операції політично важливими особами).
      • Запроваджують міжнародні інструменти замороження активів.
      • Удосконалюють закони, які впливають на якість розслідування злочинів з відмивання доходів.
      • Платіжні системи будуть зобов'язані у грошових переказах вказувати інформацію про платника та одержувача.

      Важливо: закон набирає чинності через чотири місяці з дня його опублікування.

      Дівчина оригінально зробила пропозицію коханому і він не зміг відмовити
      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Євросоюз Законодавство Верховна Рада Володимир Зеленський Гроші Євроінтеграція
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