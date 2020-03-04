Зеленский понимает, что Гончарук относится к нему свысока, – Антонюк

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. После заседания фракции нардепы от "Слуги народа" сообщили, что документ уже поступил в Верховную Раду. Кто заинтересован в отставке премьера, а также кто пытался повлиять на его решение – читайте в материале 24 канала.

О том, что Алексей Гончарук собирается уволиться, говорили в течение всей последней недели. В то же время "слуги народа" неохотно комментировали отставку премьера. Впрочем, они намекали, что глава правительства не выполняет свои обязанности.

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Нардеп от "Слуги народа" Ирина Геращенко отметила, что это "дело господина Гончарука, и он сегодня решает для себя – оставаться ему на посту или дальше двигаться в указанном направлении".

Впоследствии одиозный нардеп Александр Дубинский в своем телеграмм-канале опубликовал, что Гончарук написал заявление. Это подтвердили и источники 24 канала в парламенте.

Гончарук писал заявление на увольнение еще до этого – после обнародования аудиозаписей, на которых он в разговоре со своими подчиненными несколько пренебрежительно отзывался о президенте Владимире Зеленском: он говорил, что у того – "туман в голове".

Как возник скандал с прослушкой Гончарука?15 января 2020 года в сети опубликовали записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой, руководителя Минфина Оксаны Маркаровой, министра развития экономики Тимофея Милованова и заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуб.



Одним из первых опубликовал видео в фейсбуке Александр Дубинский. В обнародованном записи фигуранты якобы производили объяснение для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны.



При этом во время разговора "Гончарук" сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – означает "простое"). Сам Гончарук также говорит о том, что он "полный профан" в экономике.

Впоследствии в Офисе Президента опубликовали видео, на котором Зеленский "прощает" премьера. Впрочем, эксперты отметили, что эта ситуация заложила начало недоверия к Гончаруку.

Теперь Владимир Александрович понимает, что человек, которого он поставил, провел на пост премьер-министра, относится к нему свысока на самом деле. И это, конечно, уже не дает этого прочного фундамента для Алексея Гончарука,

– пояснил политолог Александр Антонюк.

Лоббировали увольнение люди олигарха Игоря Коломойского. Будто совпадение, что первым, кто выложил эти пленки, было именно Александр Дубинский. Вдобавок, слухи о поисках замены Гончаруку возникли сразу после смены руководителя Офиса Президента Андрея Богдана на Андрея Ермака.

Именно тогда и появилась информация о возможном назначении на место Гончарука Сергея Тигипко, который в свое время был руководителем "Приватбанка".

Да, конечно, его (Игоря Коломойского – 24 канал) влияния, его вбросы. Особенно, те аккаунты, которые аффилированы с офисом Президента. Также здесь есть политические персонажи, которые аффилированы в группы влияния, и, конечно, "расшатывают лодку". И это не только вопрос в Тигипко, но и в целом – управление активами, государственными активами, государственным бюджетом, политикой и тому подобное. То есть, дай волю Игорю Валерьевичу, он и сам был бы не против возглавить весь этот процесс,

– прокомментировал политолог Александр Антонюк.



Игорь Коломойский / Фото Depositphotos

Однако протянуть Тигипко не удалось, ведь он, во-первых, и сам не очень того хотел, а, во-вторых, попал под действие закона о люстрации. Политик был вице-премьером в правительстве Азарова.

Что известно о Сергее Тигипко: видео

На сегодня главным и единственным претендентом на должность премьер-министра в "Слуге народа" называют нынешнего вице-премьера Дениса Шмыгаля. Впрочем, вместе с Гончаруком в отставку уйдет почти весь действующий Кабинет Министров.

3 марта 2020 года состоялось заседание фракции "Слуга народа" с участием президента Зеленского.

Стало известно, что на своих должностях могут остаться:

министр МВД Арсен Аваков,

министр цифровой трансформации Михаил Федоров,

министр юстиции Денис Малюська,

министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Каким может быть новый Кабмин

министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебную ;

; главой Минветеранов вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба ;

; министром финансов вместо Оксаны Маркаровой предлагают Игоря Уманского ;

; Минздрав вместо Зоряны Скалецкой возглавит Илья Емец ;

; на Минобороны вместо Андрея Загороднюка предлагают Андрея Тарана ;

; министром энергетики вместо Алексея Оржеля планируют Ивана Плачкова ;

; министром развития общин и территорий вместо Дениса Шмыгаля предлагают Алексея Чернышова ;

; министром экономики вместо Тимофея Милованова будет Роман Жуковский ;

; Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;

планируют назначить министром агропромышленного комплекса; министром Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета будет назначен Олег Немчинов ;

; МИД вместо Вадима Пристайко возглавит Дмитрий Кулеба.

Кроме того, появятся новые должности: