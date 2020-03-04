Зеленский понимает, что Гончарук относится к нему свысока, – Антонюк
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. После заседания фракции нардепы от "Слуги народа" сообщили, что документ уже поступил в Верховную Раду. Кто заинтересован в отставке премьера, а также кто пытался повлиять на его решение – читайте в материале 24 канала.
О том, что Алексей Гончарук собирается уволиться, говорили в течение всей последней недели. В то же время "слуги народа" неохотно комментировали отставку премьера. Впрочем, они намекали, что глава правительства не выполняет свои обязанности.
Читайте также: Заявление Гончарука об отставке уже поступило в Верховную Раду
Нардеп от "Слуги народа" Ирина Геращенко отметила, что это "дело господина Гончарука, и он сегодня решает для себя – оставаться ему на посту или дальше двигаться в указанном направлении".
Впоследствии одиозный нардеп Александр Дубинский в своем телеграмм-канале опубликовал, что Гончарук написал заявление. Это подтвердили и источники 24 канала в парламенте.
Гончарук писал заявление на увольнение еще до этого – после обнародования аудиозаписей, на которых он в разговоре со своими подчиненными несколько пренебрежительно отзывался о президенте Владимире Зеленском: он говорил, что у того – "туман в голове".
Как возник скандал с прослушкой Гончарука?15 января 2020 года в сети опубликовали записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой, руководителя Минфина Оксаны Маркаровой, министра развития экономики Тимофея Милованова и заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуб.
Одним из первых опубликовал видео в фейсбуке Александр Дубинский. В обнародованном записи фигуранты якобы производили объяснение для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны.
При этом во время разговора "Гончарук" сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – означает "простое"). Сам Гончарук также говорит о том, что он "полный профан" в экономике.
Впоследствии в Офисе Президента опубликовали видео, на котором Зеленский "прощает" премьера. Впрочем, эксперты отметили, что эта ситуация заложила начало недоверия к Гончаруку.
Теперь Владимир Александрович понимает, что человек, которого он поставил, провел на пост премьер-министра, относится к нему свысока на самом деле. И это, конечно, уже не дает этого прочного фундамента для Алексея Гончарука,
– пояснил политолог Александр Антонюк.
Лоббировали увольнение люди олигарха Игоря Коломойского. Будто совпадение, что первым, кто выложил эти пленки, было именно Александр Дубинский. Вдобавок, слухи о поисках замены Гончаруку возникли сразу после смены руководителя Офиса Президента Андрея Богдана на Андрея Ермака.
Именно тогда и появилась информация о возможном назначении на место Гончарука Сергея Тигипко, который в свое время был руководителем "Приватбанка".
Да, конечно, его (Игоря Коломойского – 24 канал) влияния, его вбросы. Особенно, те аккаунты, которые аффилированы с офисом Президента. Также здесь есть политические персонажи, которые аффилированы в группы влияния, и, конечно, "расшатывают лодку". И это не только вопрос в Тигипко, но и в целом – управление активами, государственными активами, государственным бюджетом, политикой и тому подобное. То есть, дай волю Игорю Валерьевичу, он и сам был бы не против возглавить весь этот процесс,
– прокомментировал политолог Александр Антонюк.
Игорь Коломойский / Фото Depositphotos
Однако протянуть Тигипко не удалось, ведь он, во-первых, и сам не очень того хотел, а, во-вторых, попал под действие закона о люстрации. Политик был вице-премьером в правительстве Азарова.
Что известно о Сергее Тигипко: видео
На сегодня главным и единственным претендентом на должность премьер-министра в "Слуге народа" называют нынешнего вице-премьера Дениса Шмыгаля. Впрочем, вместе с Гончаруком в отставку уйдет почти весь действующий Кабинет Министров.
3 марта 2020 года состоялось заседание фракции "Слуга народа" с участием президента Зеленского.
Стало известно, что на своих должностях могут остаться:
- министр МВД Арсен Аваков,
- министр цифровой трансформации Михаил Федоров,
- министр юстиции Денис Малюська,
- министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Каким может быть новый Кабмин
- министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебную;
- главой Минветеранов вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба;
- министром финансов вместо Оксаны Маркаровой предлагают Игоря Уманского;
- Минздрав вместо Зоряны Скалецкой возглавит Илья Емец;
- на Минобороны вместо Андрея Загороднюка предлагают Андрея Тарана;
- министром энергетики вместо Алексея Оржеля планируют Ивана Плачкова;
- министром развития общин и территорий вместо Дениса Шмыгаля предлагают Алексея Чернышова;
- министром экономики вместо Тимофея Милованова будет Роман Жуковский;
- Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;
- министром Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета будет назначен Олег Немчинов;
- МИД вместо Вадима Пристайко возглавит Дмитрий Кулеба.
Кроме того, появятся новые должности:
- вице-премьером по вопросам Оборонно-промышленного комплекса будет Олег Коростылев;
- новое министерство по вопросам спорта возглавит Вадим Гутцайт.