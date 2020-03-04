Зеленський розуміє, що Гончарук ставиться до нього зверхньо, – Антонюк

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку. Після засідання фракції нардепи від "Слуги народу" повідомили, що документ уже надійшов до Верховної Ради. Хто зацікавлений у відставці прем'єра, а також хто намагався вплинути на його рішення – читайте в матеріалі 24 каналу.

Про те, що Олексій Гончарук збирається звільнитися говорили протягом всього останнього тижня. Водночас "слуги народу" неохоче коментували відставку прем'єра. Втім, вони натякали, що очільник уряду не виконує свої обов'язки.

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Нардепка від "Слуги народу" Ірина Геращенко відзначила, що це "справа пана Гончарука, і він сьогодні вирішує для себе – залишатися йому на посаді, чи далі рухатися в зазначеному напрямку".

Згодом одіозний нардеп Олександр Дубінський у своєму телеграм-каналі опублікував, що Гончарук написав заяву. Це підтвердили й джерела 24 каналу в парламенті.



Гончарук писав заяву на звільнення ще до цього – після оприлюднення аудіозаписів, на яких він у розмові зі своїми підлеглими дещо зверхньо відгукувався про президента Володимира Зеленського: він казав, що в того – "туман у голові".

Як виник скандал із прослуховуванням Гончарука?15 січня 2020 року в мережі опублікували записи розмов людей, чиї голоси схожі на голоси прем'єра Олексія Гончарука, заступника голови НБУ Катерини Рожкової, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової, міністра розвитку економіки Тимофія Милованова та заступника голови НБУ Дмитра Сологуб.



Одним із перших опублікував відео у фейсбуці Олександр Дубінський. В оприлюдненому записі фігуранти нібито виробляли пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні.



При цьому під час розмови "Гончарук" сказав, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте"). Сам Гончарук також говорить про те, що він "повний профан" в економіці.

Згодом в Офісі Президента опублікували відео, на якому Зеленський "прощає" прем'єра. Втім, експерти відзначили, що ця ситуація заклала початок недовіри до Гончарука.

Тепер Володимир Олександрович розуміє, що людина, яку він поставив, провів на посаду прем'єр-міністра, ставиться до нього зверхньо насправді. І це, звісно, вже не дає цього фундаменту міцного для Олексія Гончарука,

– пояснив політолог Олександр Антонюк.

Лобіювали звільнення люди олігарха Ігоря Коломойського. Ніби збіг, що першим, хто виклав ці плівки, був саме Олександр Дубінський. На додачу, чутки про пошуки заміни Гончаруку виникли одразу після зміни керівника Офісу Президента з Андрія Богдана на Андрія Єрмака.

Саме тоді й з'явилася інформація про можливе призначення на місце Гончарука Сергія Тігіпка, який свого часу був керівником "Приватбанку".

Так, звісно, його (Ігоря Коломойського – 24 канал) впливи, його вкиди. Особливо, ті акаунти, які афільовані з Офісом Президента. Також тут є політичні персонажі, які афільовані до груп впливу, і, звісно, "розхитують човен". І це не тільки питання в Тігіпку, а й у цілому – управління активами, державними активами, державним бюджетом, політикою тощо. Тобто, дай волю Ігорю Валерійовичу, він і сам був би не проти очолити весь цей процес,

– прокоментував політолог Олександр Антонюк.



Ігор Коломойський / Фото Depositphotos

Однак протягнути Тігіпка не вдалося, адже він, по-перше, і сам не дуже того хотів, а, по-друге, потрапив під дію закону про люстрацію. Політик був віцепрем'єром в уряді Азарова.

Що відомо про Сергія Тігіпка: відео

На сьогодні головним і єдиним претендентом на посаду прем'єр-міністра в "Слузі народу" називають нинішнього віцепрем'єра Дениса Шмигаля. Втім, разом із Гончаруком у відставку піде майже весь чинний Кабінет Міністрів.

3 березня 2020 року відбулося засідання фракції "Слуга народу" за участю президента Зеленського.

Стало відомо, що на своїх посадах можуть залишитися:

міністр МВС Арсен Аваков,

міністр цифрової трансформації Михайло Федоров,

міністр юстиції Денис Малюська,

міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Яким може бути новий Кабмін

міністром соцполітики замість Юлії Соколовської пропонують призначити Марину Лазебну ;

; очільником Мінветеранів замість Оксани Коляди призначать Сергія Бессараба ;

; міністром фінансів замість Оксани Маркарової пропонують Ігоря Уманського ;

; МОЗ замість Зоряни Скалецької очолить Ілля Ємець ;

; на Міноборони замість Андрія Загороднюка пропонують Андрія Тарана ;

; міністром енергетики замість Олексія Оржеля планують Івана Плачкова ;

; міністром розвитку громад і територій замість Дениса Шмигаля пропонують Олексія Чернишова ;

; міністром економіки замість Тимофія Милованова буде Роман Жуковський ;

; Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;

планують призначити міністром агропромислового комплексу; міністром Кабінету міністрів замість Дмитра Дубілета буде призначено Олега Немчинова ;

; МЗС замість Вадима Пристайка очолить Дмитро Кулеба.

Крім того, з'являться нові посади:

віцепрем'єром з питань Оборонно-промислового комплексу буде Олег Коростильов;