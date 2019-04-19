Зеленский заверил, что покинет бизнес в студии "Квартал 95"

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что выходит из бизнес-партнерства в студии "Квартал 95" и перестает быть партнером олигарха Коломойского.

Об этом Зеленский сказал в эфире ток-шоу "Право на владу".

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Я выхожу из бизнеса. Я выхожу из студии "Квартал 95". Я не буду выходить пять лет, как кто-то по какой-то фабрики. То есть я перестаю быть кому-то партнером,

– заявил Зеленский.

Кроме всего Владимир Зеленский наконец представил свою команду, с которой идет на президентские выборы 2019 года. Всех своих специалистов Зеленский назвал "волонтерами" в политике и отметил – "портфеле раздавать не собирается".

Объявлять команду кандидат в президенты пришел именно на телеканал "1+1" и попутно объяснил, почему избегал общения с журналистами с других телеканалов и изданий. Зеленский объяснил, что такой была "их стратегия", ибо "на ток-шоу старая власть собачиться". Зато его команда общается и будет общаться с обществом с помощью видео.

Что известно о походе Зеленского в президенты?31 декабря за мгновение до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Президента Украины Петра Порошенко показали приветственное слово лидера "Квартала 95" Владимира Зеленского. Во время своей речи он, в частности, заявил, что официально идет в Президенты Украины, а на следующий день уже начал открытую президентскую кампанию.



21 января партия Зеленского "Слуга народа" официально его выдвинула кандидатом в президенты. 25 января шоумен подал документы для участия в выборах в ЦИК. По итогам первого тура выборов, который состоялся 31 марта, он занял первое место с более 30%, обогнав своего ближайшего преследователя Порошенко почти на 15%. По словам Зеленского, если его поход в президенты будет провальным, то он вернется в развлекательный бизнес.

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