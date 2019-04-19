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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Зеленський запевнив, що покине бізнес у студії "Квартал 95"

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Фото з відкритих джерел

      Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що виходить з бізнес-партнерства у студії "Квартал 95" та перестає бути партнером олігарха Коломойського.

      Про це Зеленський сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу".

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      Я виходжу з бізнесу. Я виходжу зі студії "Квартал 95". Я не буду виходити п'ять років, як хтось з якоїсь фабрики. Тобто я перестаю бути комусь партнером,
      – заявив Зеленський.

      Крім всього Володимир Зеленський нарешті представив свою команду, з якою іде на президентські вибори 2019 року. Усіх своїх фахівців Зеленський назвав "волонтерами" у політиці та зазначив – "портфелі роздавати не збирається".

      Оголошувати команду кандидат у президенти прийшов саме на телеканал "1+1" і принагідно пояснив, чому уникав спілкування із журналістами з інших телеканалів та видань. Зеленський пояснив, що такою була "їхня стратегія", бо "на ток-шоу стара влада собачиться". Натомість його команда спілкується і буде спілкуватися із суспільством за допомогою відео.

      Що відомо про похід Зеленського у президенти?31 грудня за мить до Нового року на телеканалі "1+1" замість виступу Президента України Петра Порошенка показали вітальне слово лідера "Кварталу 95" Володимира Зеленського. Під час своєї промови він, зокрема, заявив, що офіційно йде у Президенти України, а наступного дня вже розпочав відкриту президентську кампанію.

      21 січня партія Зеленського "Слуга народу" офіційно його висунула кандидатом у президенти. 25 січня шоумен подав документи задля участі у виборах до ЦВК. За підсумками першого туру виборів, який відбувся 31 березня, він посів першу сходинку з понад 30%, обігнавши свого найближчого переслідувача Порошенка майже на 15%. За словами Зеленського, якщо його похід у президенти буде провальним, то він повернеться у розважальний бізнес.

      Свіжі рейтинги кандидатів у президенти
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      Теги: Квартал 95 Володимир Зеленський Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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