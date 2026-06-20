Это произошло в Польше во второй раз за 300 лет: можно ли уладить скандал вокруг ордена Белого Орла
19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла, который является высшей наградой страны. Польский президент принял такое решение в связи с присвоением одному из спецподразделений ВСУ почетного наименования "Герои УПА".
В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что решение польского президента "радует Путина и шокирует наших союзников". Как отметил в беседе с "24 каналом" председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, Польша должна сейчас продемонстрировать свою политическую волю.
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За 300 лет в Польше во второй раз "отменили" награждение орденом Белого Орла
Шлинчак считает, что Дональд Туск имеет возможность повлиять на ситуацию с лишением Владимира Зеленского высшей награды Польши. Ведь премьер-министр обладает правом вето. Однако вопрос в том, сможет ли он его применить, учитывая политическую ситуацию в стране.
Обратите внимание! Премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне инцидента с лишением Владимира Зеленского награды призвал лидеров стран "не накалять обстановку". По его мнению, "задача президентов Зеленского и Навроцкого — успокаивать эмоции". Также Туск подчеркнул, что "линия фронта проходит в другом месте".
В Польше очень четко прописана процедура, например, подписания премьер-министром актов о награждении орденами или другими знаками отличия. Но большой вопрос, по словам председателя правления Института мировой политики, предусмотрена ли соответствующая процедура в отношении решения об отзыве тех или иных наград.
За всю историю Польши только один раз была отозвана награда "Белый Орел". Кажется, это было в 1930-х годах. Но потом её вернули обратно,
– подчеркнул Виктор Шлинчак.
Он добавил, что за 300 лет существования этой награды нынешняя ситуация — это, вероятно, второй случай, когда польские власти пытаются лишить кого-либо ордена Белого Орла.
Как отреагировали в Польше на лишение Зеленского высшей награды страны: смотрите видео