В интересах обеих сторон: что Украина может предложить Трампу

Дональд Трамп должен был встретиться с Владимиром Зеленским во время его визита в США. Пока этого так и не произошло.

Лидер республиканцев заявил 23 сентября, что президент Украины якобы стремится, чтобы на президентских выборах в США 2024 года победила Камала Харрис. Министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что это, вероятно, "вброс" от Трампа, чтобы испортить возможную встречу.

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Украине необходим диалог

Владимир Огрызко отметил, что Украине, однозначно, необходима встреча с обоими кандидатами в президенты, ведь нам важна двухпартийная поддержка. Говорится о всестороннем сотрудничестве и в Конгрессе, и в Сенате США.

Именно тогда будет беспроигрышный вариант. Нам (Украине – 24 Канал) безусловно нужен Трамп и Харрис, как кандидаты. Поэтому я думаю, что сейчас наше посольство в США работает над тем, чтобы такая встреча состоялась,

– высказался экс-министр иностранных дел Украины.

Он отметил, что это в американских и украинских интересах.

Встреча с Трампом

По словам Владимира Огрызко, Зеленский во время встречи с Трампом мог бы много ему предложить, ведь кандидат от республиканцев прежде всего бизнесмен.

У нас есть множество вариантов, чтобы предложить Трампу что-то, что будет иметь для него пользу. Неслучайно Зеленский посетил завод, который производит вооружение,

– сказал он.

Таких заводов в США много. Украина может делать там заказы на сотни миллиардов долларов.

"Трампу можно предложить это в обмен на оружие и совместную победу. Ему от этого будет сложно отказаться, потому что это может вызвать огромный политический внутриамериканский бунт", – отметил экс-министр.