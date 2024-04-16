Оснащен искусственным интеллектом и преодолевает РЭБ: как работает новый украинский дрон
На днях украинскому президенту Владимиру Зеленскому продемонстрировали новую модель барражирующего боеприпаса – это дрон, который сможет наносить удары на расстоянии до 100 километров. Название этого беспилотника до сих пор остается в тайне, однако его уже успели окрестить аналогом российского "Ланцета".
В чем главное отличие и преимущество этого дрона среди других, объяснил для 24 Канала военный эксперт Олег Жданов. Также он рассказал, как беспилотник могут модернизировать в будущем.
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Как работает дрон
Особенность этого дрона в том, что он уже получил первые признаки искусственного интеллекта, заметил Жданов. Говорится прежде всего об электронном зрении.
В память дрона заложена конфигурация вероятных целей. Когда он входит в зону радиоэлектронной борьбы или теряет связь с оператором, переходит в автоматический режим и начинает самостоятельный поиск целей.
Если расположение объекта на местности совпадает с расположением, заложенным в его памяти, он самостоятельно может поразить этот объект.
То есть дрон не зависит от работы радиоэлектронной борьбы противника, в этом его особенность,
– подчеркнул военный аналитик.
К тому же глубина 100 километров, на которую может лететь дрон, это расстояние оперативно-тактического уровня, которое включает и резервы врага.
Возможности модернизации
Жданов заметил, что у беспилотника уже есть перспектива дальнейшей разработки. Он может работать с дроном-разведчиком, который будет ориентировать для поиска целей. То есть вести за собой и задавать район поиска цели для огневого поражения. В том числе и контролировать, чтобы два дрона не попали в одну цель.
Это очень перспективная разработка, если мы поставим ее на конвейер, это станет эффективным оружием. Хотя и первый вариант с преодолением вражеской РЭБ – уже стал большим прорывом вперед,
– резюмировал Жданов.
Что известно о новом украинском БПЛА
- Сообщается, что разработка должна стать средством поражения целей как на земле, так и в небе, это позволяет ее скорость и мощная боевая часть.
- Также Х-образный фюзеляж обеспечивает беспилотнику высокую маневренность, а также возможность поражать движущиеся и статические цели по разным траекториям, кроме того, заходить на цель под прямым углом.
- Сам дрон может быть оснащен боевой частью весом до трех килограммов, что имеет разные версии. Так бронебойная боевая часть с ударным ядром может пробивать до 40 миллиметров брони и наносить серьезные поражения вражеской технике.