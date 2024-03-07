В Белом доме подтвердили, что приглашали Елену Зеленскую на обращение Байдена
В Белом доме подтвердили, что приглашали Елену Зеленскую 7 марта присутствовать на речи Джо Байдена "О состоянии дел в государстве". Пресс-секретарь администрации Джо Байдена прокомментировала ситуацию.
Карин Жан-Пьер заявила на брифинге 7 марта, что они действительно приглашали первую леди, однако она не смогла присутствовать. Ранее СМИ писали, что жена Владимира Зеленского отказалась, чтобы не сидеть рядом с Навальной, пишет 24 Канал.
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Что сказали в Белом доме
Я бы отослала вас в Украину, чтобы объяснить ее причины, но она действительно это сделала – она действительно получила от нас приглашение,
– заявила Жан-Пьер.
По ее словам, Елена Зеленская не смогла присутствовать.
Карин Жан-Пьер добавила, что Джо Байден будет продолжать доказывать, что республиканцы Палаты представителей должны двигаться вперед, а спикер должен поставить на голосование законопроект о помощи Украине.
"Мы знаем, что это получило бы подавляющую поддержку. Кроме того, это касается нашей национальной безопасности – нашей собственной национальной безопасности. Поэтому мы не можем позволить политике помешать нашей национальной безопасности. Так что, президент собирается это четко объяснить", – рассказала Жан-Пьер.
Пресс-секретарь Байдена также подтвердила, что вдову Навального Джо Байден также пригласил на выступление в Конгрессе.
"Госпожу Навальную действительно пригласил лично президент. Она не смогла присутствовать. Очевидно, я бы направила вас к ней – чтобы объяснить, почему. Но так, ее пригласили", – заверила Карин Жан-Пьер.
Кроме того, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби рассказал в интервью "Голосу Америки", что они уважают решение Елены Зеленской и Юлии Навальной отказаться от участия.
"Но Украина сегодня важная ключевая страна. Украинцы мужественно борются уже более двух лет. И, безусловно, это была бы возможность признать преданность Америки Украине и борьбе, мужества и стойкости украинского народа", – заявил Джон Кирби.
Что известно о приглашении Зеленской
- Издание The Washington Post написало, что Белый дом пригласил Елену Зеленскую посетить речь Джо Байдена "О состоянии дел в государстве", которая состоится 7 марта 2024 года.
- Журналисты рассказали, что первая леди не будет присутствовать на одном из самых почетных мероприятий в Вашингтоне. В частности, в СМИ причиной назвали то, что Зеленскую и Навальную должны были посадить возле первой леди США. Мол, это должно было бы стать мощным фоном во время выступления Байдена. Однако Елена Зеленская отклонила приглашение.
- После публикации иностранного издания в Офисе Президента заявили, что Елена Зеленская не посетит мероприятие из-за "заблаговременно запланированных событий" в своем графике.
- В частности, представитель Зеленской Татьяна Гайдученко сказала в комментарии LIGA.net, что первая леди в Киеве должна посетить детей из детского дома.