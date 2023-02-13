В Молдове невозможно провести операцию "зеленых человечков", – Жданов

В сети появляется информация о том, что Россия хочет дестабилизировать ситуацию в Молдове. Однако провести операцию "зеленых человечков" здесь невозможно.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. О план России по захвату Молдовы рассказала президент страны Санду.

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"Зеленые человечки" в Молдове невозможны

Жданов отметил, что никакой угрозы Одесской области со стороны Молдовы или Приднестровья нет. Там невозможно провести операцию "зеленых человечков". Если взглянуть на глобус, то станет ясно, что Молдова – это анклав между Румынией и Украиной, и у нее нет внешнего выхода.

Мы сменились немного территорией. У них есть порт на реке Дунай, а они нам дали кусочек своей территории. Такой размен был сделан. Однако, чтобы зайти в порт Дуная, следует пройти дельту Дуная, где проходит граница между Украиной и Румынией, поэтому операция "зеленые человечки" в Приднестровье априори невозможна,

– заметил военный эксперт.

Он добавил, что такое Россия задумывала в начале войны с Украиной. Тогда говорилось о высадке десанта в районе Белгород-Днестровского. Там рядом есть молдавский город Паланка, где есть железная дорога. Речь шла о том, что с помощью военных запасов Приднестровья Россия была способна захватить Молдову.

Жданов о том, что в Молдове невозможно провести операцию "зеленых человечков": смотрите видео

Перевыборы, митинги и стычки с полицией

По словам военного эксперта, Россия использует ситуацию с перевыборами правительства. Она использует коррумпированных чиновников, чтобы протащить в правительство пророссийские власти. Однако максимум, на который она способна, это митинги и стычки с полицией и не больше.

"Я понимаю, что сил и средств защититься у Молдовы нет. Однако, поверьте, они сразу найдутся. Они найдут внутренние резервы. У них есть такие резервы, что успокоят Приднестровье буквально в считанные часы. Мы еще и можем помочь, если Молдова к нам официально обратится относительно успокоения того небольшого гарнизона», – подчеркнул Жданов.

Как он отметил, большинство этого гарнизона сейчас составляют местные жители с российскими паспортами и контрактами с российской армией. Однако они не готовы "вместе с Путиным отправиться в рай". Поэтому все разговоры о расшатывании ситуации в Молдове – не более чем очередное ИПСО со стороны России.

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