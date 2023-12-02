22 землетрясения за 3 часа: на Филиппинах почувствовали мощные толчки, а Япония готовится к цунами

На Филиппинах произошла серия землетрясений. Самые мощные толчки зафиксировали у острова Минданао.

В субботу, 2 декабря, на Филиппинах в течение 3 часов произошла серия из 22 землетрясений. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), были землетрясения магнитудой от 5,0 до 7,6.

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Какая ситуация на Филиппинах

Эпицентр мощного землетрясения залегал на глубине 39 миль (около 63 километров). По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

Соцсетями распространяются жуткие кадры с места событий. На одном из видео можно увидеть, как люди застали землетрясение в ночном клубе и торговом центре. У многих из них случилась паника. Одни пытались скрыться за крепкими объектами, а другие с криками убегали из помещений, пока повсюду падали разные предметы.

У людей случилась паника из-за мощных толчков: смотрите видео



На другом видео можно увидеть, что из-за землетрясения вода залила пол в ванной комнате.

От толчков вода из ванны вылилась на пол: смотрите видео



Какие последствия этих землетрясений

Из-за серии землетрясений может произойти цунами. Его ожидают в Японии и на Филиппинах.

Поэтому жителей прибрежных территорий призвали эвакуироваться. На Филиппинах ожидают цунами высотой более 3 метров, а на тихоокеанском побережье Японии высота волн может составлять 1 метр.

Землетрясения в других странах