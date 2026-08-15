В испанской Гранаде произошло землетрясение: спасатели извлекли нескольких человек из-под завалов

Утром 15 августа на юге Испании произошло землетрясение магнитудой 5. В результате подземных толчков в городе Гранада зафиксированы повреждения, а спасателям пришлось вытаскивать людей из разрушенных зданий.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Каковы последствия землетрясения в Испании?

Региональное правительство подтвердило повреждения домов и автомобилей, однако о пострадавших не сообщалось. Известно, что экстренные службы спасли нескольких человек из разрушенных зданий.

Испанию потрясло землетрясение: смотрите видео

ATENCIÓN: Sismo de magnitud 5,0 en Alhendín, Granada, España. pic.twitter.com/4PCFep1KjA – Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 14, 2026

Вице-президент правительства автономной области Андалусия Антонио Санс Кабелло призвал местных жителей соблюдать правила безопасности.

Если вы находитесь в Гранаде, почувствовали землетрясение, с вами все в порядке, а ваш дом не пострадал, сохраняйте спокойствие и избегайте без необходимости входа и выхода из зданий. На улице держитесь подальше от фасадов, карнизов, балконов, стен и других элементов, которые могут обрушиться,

– написал вице-президент.

Повреждения зданий в Гранаде: смотрите видео

ÚLTIMA HORA | Terremoto de 5.0 epicentro en Granada España



Se observan daños en varios edificios. pic.twitter.com/hHoFyifocX – Realidad Internacional (@realidad_int) August 15, 2026

Напомним, в этот же день мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло у восточного побережья Индонезии. В результате обрушения зданий погибли пять человек. После землетрясения в нескольких регионах страны также были зафиксированы волны высотой почти один метр.